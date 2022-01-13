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رياضة

الحكم الزامبي نُقل إلى المستشفى

علي بهلولي
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الحكم الزامبي نُقل إلى المستشفى
الأرشيف
الحكم الزامبي جاني سيكازوي

نُقل حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي إلى المستشفى للعلاج، بعد إدارته المُثيرة للجدل لِمباراة منتخبَي تونس ومالي.

وعانى جاني سيكازوي من الإجهاد بِسبب الحرّ الشديد والرطوبة العالية، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى بِمدينة ليمبي الكاميرونية. كما ذكرته صحيفة “زامبيان فوتبال نيوز” في تقرير لها نشرته، الخميس. التي أعطت الانطباع بِأن قرارات الحكم المُثيرة للجدل تسبّب فيها الطقس.

وأُقيمت فعّاليات مباراة تونس ومالي على الساعة الثانية بعد الظهر بِالتوقيت الكاميروني (التوقيت الجزائري ذاته)، وتحت درجة حرارة تجاوزت رقم الـ 30.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت “الكاف”، الخميس، بيانا. قالت فيه إن هيئتها حوّلت ملف مباراة منتخبَي تونس ومالي إلى الجهات المختّصة، لِاتّخاذ القرار المناسب.

وأضاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقول إنه يرفض إصدار أيّ حُكْمٍ مُسبّق، أو التعليق على ما حدث في هذه المباراة.

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