الحكم السنيغالي يوقف مباراة شارك فيها توغاي وغشة

التشكيل الأساسي للترجي التونسي، حيث يظهر توغاي (صف الواقفين، الأوّل من اليسار) وغشة (الصفّ الأمامي، الأوّل من اليسار).

أوقف حكم السّاحة السنيغالي عيسى سي في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأوّل، مباراة الترجي التونسي ومُضيّفه صنداونز الجنوب إفريقي.

وتندرج هذه المواجهة ضمن إطار إيّاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وقد احتضنتها مدينة بريتوريا العاصمة الإدارية لِجنوب إفريقيا، الجمعة انطلاقا من الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

ولجأ الحكم إلى هذا القرار بِسبب عاصفة رعدية وتساقط غزير للأمطار.

وشارك اللاعبان الجزائريان المدافع محمد الأمين توغاي والمهاجم حسام غشة، أساسيَين بِزيّ نادي الترجي التونسي.

وكان الترجي التونسي قد فاز داخل القواعد ذهابا، بِنتيجة هدف لِصفر.

وعند كتابة هذه الأسطر، منح الحكمُ الضّوءَ الأخضر لِاستئناف المباراة، بعد أن قدّر أن مُسبّب الإيقاف زال. عِلما أن النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي بين الفريقَين.