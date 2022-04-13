-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الحكم الغامبي غاساما يخرج عن صمته ويُصرّح

علي بهلولي
  • 3235
  • 0
الحكم الغامبي غاساما يخرج عن صمته ويُصرّح
الحكم بكاري غاساما (الثالث من اليمين/ أو يسار قائد منتخب الكاميرون) في مباراة الجزائر والكاميرون

خرج الحكم الغامبي المُثير للجدل بكاري غاساما عن صمته، بعد نحو أسبوعَين من إدارته للمباراة الشهيرة بين المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الكاميروني.

ونقلت الجريدة الغامبية “ستاندارد” في أحدث أعدادها، تفاصيل مقابلتها الصحفية مع الحكم المحلّي بكاري غاساما، قال فيها: “الانتقادات لا تهزّني فهي جزء من رياضة كرة القدم.. إذا فازوا، فأنا حكم جيّد. وإذا خسروا، فإنهم يصفونك بِألفاظ سلبية”.

وأضاف الحكم البالغ من العمر 43 سنة وأشرف على تعليق الصافرة: “إدارة المقابلات الكبيرة يُمثل تحدّيا كبيرا، لكن الخبرة تُساعد كثيرا”.

وعن حضوره وقائع كأس العالم 2022 بِقطر من عدمه، قال بكاري غاساما إنه حكم مُرشحّ للمشاركة في هذه المحفل الكروي الكبير، وأنه ينتظر قرار “الفيفا” التي ستُعلن فيه عن القائمة النهائية في شهر جوان المقبل.

وبِشأن مستقبله بعد اعتزال نشاط التحكيم، قال بكاري غاساما إنه يتطلّع إلى العمل لدى المصالح المُختصّة في هذا السلك على مستوى “الكاف” أو “الفيفا”. مُبديا نفورا من اقتحام الحقل السياسي، وقال إنه غير مُتحمّس للعمل في هذا المجال.

مقالات ذات صلة
“الخضر” سيلعبون مع هذه المنتخبات في تصفيات كأس إفريقيا 2023

“الخضر” سيلعبون مع هذه المنتخبات في تصفيات كأس إفريقيا 2023

براهيمي: لم أصدق ما حدث أمام الكاميرون وهذه نصيحتي للاعبين

براهيمي: لم أصدق ما حدث أمام الكاميرون وهذه نصيحتي للاعبين

حكم فرنسي يعترف: “كنتُ أحتسب أهدافا غير شرعية لِأنها أنيقة”!

حكم فرنسي يعترف: “كنتُ أحتسب أهدافا غير شرعية لِأنها أنيقة”!

هذه حقيقة الفيديو المتداول حول اعتراض حكام الـ “VAR” على قرارات غاساما

هذه حقيقة الفيديو المتداول حول اعتراض حكام الـ “VAR” على قرارات غاساما

شهيد فلسطيني آخر.. و”الفيفا” تنتظر إشارة من القوى العظمى للتنديد

شهيد فلسطيني آخر.. و”الفيفا” تنتظر إشارة من القوى العظمى للتنديد

الرئيس الجديد للفاف سيعرف يوم 15 ماي القادم

الرئيس الجديد للفاف سيعرف يوم 15 ماي القادم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد