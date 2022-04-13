الحكم الغامبي غاساما يخرج عن صمته ويُصرّح

خرج الحكم الغامبي المُثير للجدل بكاري غاساما عن صمته، بعد نحو أسبوعَين من إدارته للمباراة الشهيرة بين المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الكاميروني.

ونقلت الجريدة الغامبية “ستاندارد” في أحدث أعدادها، تفاصيل مقابلتها الصحفية مع الحكم المحلّي بكاري غاساما، قال فيها: “الانتقادات لا تهزّني فهي جزء من رياضة كرة القدم.. إذا فازوا، فأنا حكم جيّد. وإذا خسروا، فإنهم يصفونك بِألفاظ سلبية”.

وأضاف الحكم البالغ من العمر 43 سنة وأشرف على تعليق الصافرة: “إدارة المقابلات الكبيرة يُمثل تحدّيا كبيرا، لكن الخبرة تُساعد كثيرا”.

وعن حضوره وقائع كأس العالم 2022 بِقطر من عدمه، قال بكاري غاساما إنه حكم مُرشحّ للمشاركة في هذه المحفل الكروي الكبير، وأنه ينتظر قرار “الفيفا” التي ستُعلن فيه عن القائمة النهائية في شهر جوان المقبل.

وبِشأن مستقبله بعد اعتزال نشاط التحكيم، قال بكاري غاساما إنه يتطلّع إلى العمل لدى المصالح المُختصّة في هذا السلك على مستوى “الكاف” أو “الفيفا”. مُبديا نفورا من اقتحام الحقل السياسي، وقال إنه غير مُتحمّس للعمل في هذا المجال.