“الحكم المالي حرم الجزائر من هدف حقيقي أمام النيجر”

الخبير التحكيمي جمال الشريف يؤكد:

شهدت المواجهة التي جمعت المنتخب الجزائري مع خصمه منتخب النيجر في ملعب حمادي العربي برادس في تونس، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة في ساحل العاج 2024، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين الجماهير.

وتمكن الخضر في الشوط الثاني من عمر المواجهة، من تسجيل الهدف الثاني عن طريق النجم فارس شايبي، لكن الحكم المساعد المالي رفع رايته بوجود تسلل، ليصادق الحكم الرئيسي على قراره، ويلغي هدفا لـ”الخضر”، رغم احتجاجات رفاق رياض محرز على القرار.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص لموقع “العربي الجديد”، جمال الشريف، عن رأيه فيما حدث بقوله: “لا يوجد في هذه الحالة تسلل، وقرار الحكم المساعد كان خاطئا، لأن لحظة تمرير الكرة كانت أقرب إلى خط المرمى من لاعبي منتخب الجزائر، وبالتالي لا وجود لأي حالة تسلل”.

وأوضح الحكم الدولي السابق جمال الشريف: “يبدو أن الحكم تأثر، خاصة أنه كان على الحكم المساعد التواجد على خط الكرة، وليس مع ثاني آخر مدافع لمنتخب النيجر. قد يكون تموقعه الخاطئ سببا بعدم مقدرته على تقييم الحالة بشكل صحيح”.

واحتج مدرب الخضر جمال بلماضي بعد نهاية المباراة على الحكم المالي الذي أدار مباراة النيجر ولم يحتسب هدفا شرعيا للخضر من إمضاء شايبي، وقد أظهرت صور تليفزيونية وهو يقول له: “نوكّل عليك ربي”، ودخل مسرعا إلى غرف تغيير الملابس، وفي الندوة الصحفية بعد المباراة، انزعج بلماضي لِكونه لم يُسْأل عن رأيه في الطريقة التي أدار بها الحكم هذه اللّقاء، وقال للصحفيين: “ألم تُلاحظوا شيئا لافتا ومُشينا في مباراة اليوم؟ وفي نفس السياق، قال اللاعب شايبي في تصريحات بعد اللقاء إن الحكم المالي حرمه من هدف يعتبره صحيحا، حيث كان يتمنى أن يوقّع على أول أهدافه مع الخضر.