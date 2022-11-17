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رياضة

الحكم النهائي بِشأن تعرّض سليماني للعنصرية

علي بهلولي
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الحكم النهائي بِشأن تعرّض سليماني للعنصرية

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لِرابطة الكرة الفرنسية المُحترفة، الأربعاء، الحكم النهائي بِشأن تعرّض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني للعنصرية.

وكان سليماني مهاجم نادي براست قد اتّهم قائد فريق كليرمون يوهان غاستين، بِأنه تفوّه ضدّه بِعبارات عنصرية. خلال مباراة جمعت الناديَين لِحساب منافسة البطولة الفرنسية في الـ 23 من أكتوبر الماضي.

وقالت لجنة الانضباط الفرنسية: “بعد التحقيق في الملف، والاستماع إلى اللاعب ومُمثّلي الأندية، تُلاحظ اللجنة أنه ليس لديها عناصر مُقنعة بِشكل كافٍ، تُمكّنها من الإثبات المادّي لِوقائع ذات طبيعة تمييزية (عنصرية) للاعب يوهان غاستين ضد اللاعب إسلام سليماني خلال المباراة”.

وهكذا طوت لجنة الانضباط الفرنسية ملف هذه الحادثة.

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التعليقات
1
  • adrari

    هذه هي فرنسا العنصرية .... تدافع وتتستر على فضائحها

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