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الجزائر
الغش في امتحانات البكالوريا:

الحكم بالحبس النافذ في حق 64 متورطا خلال ثلاثة أيام

س.ع
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الحكم بالحبس النافذ في حق 64 متورطا خلال ثلاثة أيام

بلغ عدد المتابعين لارتكابهم أفعالا تتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا، دورة جوان 2021، على المستوى الوطني 161 شخص، صدر في حق 64 منهم أحكام قضائية بالحبس النافذ تراوحت ما بين 6 أشهر و3 سنوات.

وتشير حصيلة الثلاثة أيام الأخيرة من هذه الامتحانات، التي اختتمت يوم الخميس، إلى أن جهود مكافحة الغش في امتحانات البكالوريا أسفرت عن متابعة 161 متورط مع الأمر بإيداع 73 منهم الحبس ووضع 9 منهم تحت الرقابة القضائية.

كما صدرت أحكام قضائية في حق 64 منهم تراوحت عموما ما بين 6 أشهر و3 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات بدفع غرامات مالية قدرها ما بين 100 ألف و500 ألف دينار جزائري.

وتمت معاينة أعمال الغش في اختصاص مجالس قضاء كل من تبسة، غرداية، سطيف، تيسمسيلت، الشلف، بشار، الجلفة، الأغواط، المسيلة، قالمة، ميلة، تيبازة، البليدة، البويرة، معسكر، مستغانم، بومرداس، باتنة، غرداية، تلمسان، بجاية، الوادي، جيجل وإليزي .

وتتمثل وقائع المتابعة في نشر مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وهي الوقائع التي حرصت على رصد أغلبها والتبليغ عنها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها التي تبقى بالمرصاد لضمان التأمين الشامل لهذه الامتحانات.

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