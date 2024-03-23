الحكم بالسجن على الجزائري سعيد شعبان مالك نادي أنجيه الفرنسي

بتهمة التحرش الجنسي

قضت المحكمة الفرنسية بسجن مالك نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم، سعيد شعبان، بالسجن لمدة سنتين، بينهما عام مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة التحرش الجنسي بست موظفات في النادي.

وطالب الادعاء العام الفرنسي بسجن سعيد شعبان، ذي الأصول الجزائرية، لثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ في واحدة، وهذا بعد متابعته قضائيا على خلفية استغلال منصبه وارتكابه جنحة التحرش الجنسي ضد موظفات تحت سلطته في نادي أنجي الذي ينشط في الرابطة الفرنسية الثانية لكرة القدم.

وكانت السلطات القضائية فتحت تحقيقا بحق شعبان في جانفي 2020 بعد ما تقدمت موظفة لديه بشكوى تحرش، لتتبعها ست سيدات أخريات بشكاوى عن حوادث تحرش امتدت من 2014 حتى 2019.

موازاة مع قضية التحرش الجنسي، سُيحاكم سعيد شعبان في قضية أخرى ابتداء من الاثنين في باريس، تتعلق بتهمة ممارسة عمل وكيل رياضي بشكل غير قانوني وتبييض الأموال كجزء من عصابة منظمة، وذلك إلى جانب أربعة متهمين آخرين.

وكان سعيد شعبان وراء تألق نادي أنجيه في الدوري الفرنسي وصعوده إلى الدرجة الأولى سنة 2015 ، لكن النادي عاد إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2022 – 2023، ليسلّم شعبان رئاسة النادي لابنه رومان في مارس 2023.