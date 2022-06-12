الحكم بالسجن على رئيسة بوليفيا السابقة بتهمة الإطاحة بخصمها

قضت المحكمة، الجمعة، على الرئيسة البوليفية السابقة، جانين أنيز، بالسجن 10 سنوات، بتهمة تتعلق بالتخطيط للإطاحة بخصمها وسلفها إيفو موراليس.

وأدانت المحكمة “أنيز” بالتقصير في أداء الواجب والعمل ضد الدستور عندما نصبت نفسها رئيسة” مؤقتة” فيما وصفه موراليس وحزبه بانقلاب.

ونفى أنصار الرئيسة المدانة أنه كان انقلابًا، قائلين إن إساءة موراليس المزعومة للسلطة أدت إلى انتفاضة مشروعة في الشوارع.

وخلقت الإطاحة بأول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا ونائبه فراغًا في السلطة سمح لـ”جانين”بتولي الرئاسة المؤقتة كرئيس ثان لمجلس الشيوخ.

وقالت رئيسة بوليفيا السابقة من السجن الذي تحتجز فيه :” لم أحرك ساكنًا لأصبح رئيسًا، لكنني فعلت ما كان عليّ فعله لتهدئة البلد الذي تركه موراليس في حالة من التشنج أثناء فراره”.

ومن المنتظر أن تقضي الرئيسة السابقة بالوكالة عشر سنوات في سجن النساء في لاباز، حسب ما أعلنت عنها محكمة ابتدائية في قرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمتها، علما أن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.

يُذكر أن موراليس تنحى عن منصبه بعد احتجاجات عمّت أرجاء البلاد بسبب الاشتباه في حدوث تزوير في الانتخابات في أكتوبر 2019 والتي ادعى أنه فاز فيها بعهدة رابعة.