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الحكم بالسجن على مغربية بتهمة الإساءة للإسلام عبر فيسبوك

سمية سعادة
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الحكم بالسجن على مغربية بتهمة الإساءة للإسلام عبر فيسبوك

 قضت محكمة مغربية على مدونة بالسجن لمدة عامين نافذة بتهمة الإساءة للإسلام عبر منشورات على صفحتها على فيسبوك.

 وقال شقيق المتهمة فاطمة كريم، 39 سنة، إن المحكمة استجوبتها في 15 جويلية وهي محتجزة منذ ذلك الحين على خلفية تعليقها بأسلوب ساخر باللغة العربية على صفحتها الشخصية على فيسبوك على آيات قرآنية وخطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف شقيق المدونة أن فاطمة تعتزم الاستئناف، وتذرعت أمام المحكمة بحقها في حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي.

تابع أن أخته اعتذرت علنا لـ “كل من شعر بالإهانة” من منشوراتها، مؤكدة أنها لم تكن تنوي أبدا المساس بالإسلام، مشيرا إلى أن الحكم عليها بسنتين نافذة ” حكم قاسي ويعيدنا إلى الوراء سنوات عديدة”.

وتنص المادة 267-5 من قانون العقوبات المغربي، الذي أدينت بموجبه فاطمة كريم، على عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين لكل من “يسيء إلى الدين الإسلامي”و يمكن أن تزيد العقوبة إلى خمس سنوات سجنا إذا ارتكبت الإساءة علنا،”بما في ذلك بالوسائل الإلكترونية”.

وقد شجبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان المادة المحددة، مشيرة إلى أن “الصياغة “لا تحدد على وجه التحديد” ما يمكن وصفه بأنه “تقويض”.

يذكر أنه في جوان 2021، حكمت محكمة مغربية على امرأة إيطالية مغربية بالسجن 3 سنوات ونصف بتهمة “النيل من الدين الإسلامي” لنشرها عبارات ساخرة تحاكي آيات من القرآن على فيسبوك، غير أنه تم الإفراج عنها بعد فترة وجيزة، وبعد الاستئناف، تم   عقوبتها إلى السجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد حملة احتجاج من قبل منظمات حقوق الإنسان.

 

 

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