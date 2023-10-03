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الجزائر

الحكم بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الحميد طمار

الشروق أونلاين
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الحكم بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الحميد طمار

نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، بحكم غيابي بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد, مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.

كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار, محمد بن مرادي.

ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنين من جنسية بلجيكية تم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وقد تمت إدانة المتهمين بتهم بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة, بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية “أ.ت.إ”.

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