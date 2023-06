الحكم على أمريكية بالسجن قامت بتصرف غريب ضد طفليها

حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لمدة عام نافذ لنقلها طفليها في صندوق حليب بلاستيكي كان مثبتا في مقدمة دراجتها.

وأدينت بلوسوم كيربي36 سنة من إنديانابوليس، بتهمة إهمال الأطفال خلال محاكمة أمام هيئة محلفين، الشهر الماضي، في مقاطعة ماريون، وفق صحيفة “واشنطن تاريمز”.

وأخبر أحد الشهود الشرطة، أنه اعتقد للوهلة الأولى أن الأم كيربي تحمل ألعابا في الصندوق الذي كان مثبتا في مقدمة دراجتها، ثم رأى ذراعا يتحرك داخله.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها، أن الرضيعين ذي الشهرين، كانا يرتديان حفاظات فقط تحت أشعة الشمس الحارقة، بينما كان الصندوق مربوطا إلى حبل.

وتم نقل الطفلين، صبي وفتاة، إلى مستشفى “رايلي “للأطفال وعولجا من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.

وستقضي والدتهما بلوسوم كيربي سنتين خلف القضبان مع وقف التنفيذ لمدة عام لكلتا التهمتين (تهمة إهمال لكل طفل) على أن تقضي العقوبتين بالتزامن.

