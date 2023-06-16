-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

الحكم على أمريكية بالسجن قامت بتصرف غريب ضد طفليها

جواهر الشروق
  • 198
  • 0
الحكم على أمريكية بالسجن قامت بتصرف غريب ضد طفليها
ح.م

حُكم على امرأة أمريكية بالسجن لمدة عام نافذ لنقلها طفليها في صندوق حليب بلاستيكي كان مثبتا في مقدمة دراجتها.

وأدينت بلوسوم كيربي36 سنة من إنديانابوليس، بتهمة إهمال الأطفال خلال محاكمة أمام هيئة محلفين، الشهر الماضي، في مقاطعة ماريون، وفق صحيفة “واشنطن تاريمز”.

وأخبر أحد الشهود الشرطة، أنه اعتقد للوهلة الأولى أن الأم كيربي تحمل ألعابا في الصندوق الذي كان مثبتا في مقدمة دراجتها، ثم رأى ذراعا يتحرك داخله.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها، أن الرضيعين ذي الشهرين، كانا يرتديان حفاظات فقط تحت أشعة الشمس الحارقة، بينما كان الصندوق مربوطا إلى حبل.

وتم نقل الطفلين، صبي وفتاة، إلى مستشفى “رايلي “للأطفال وعولجا من حروق الشمس والخدوش الطفيفة.

وستقضي والدتهما بلوسوم كيربي سنتين خلف القضبان مع وقف التنفيذ لمدة عام لكلتا التهمتين (تهمة إهمال لكل طفل) على أن تقضي العقوبتين بالتزامن.

مقالات ذات صلة
عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف المستور!

عقد الانفصال بين رونالدو وجورجينا.. صحيفة إسبانية تكشف المستور!

القصة الكاملة لصاحبة الفستان الأزرق التي هزت الشبكات بفيديو الرقص!

القصة الكاملة لصاحبة الفستان الأزرق التي هزت الشبكات بفيديو الرقص!

بكالوريا 2023.. جزائرية تتحصل على أعلى معدل بالسويد

بكالوريا 2023.. جزائرية تتحصل على أعلى معدل بالسويد

لهذا السبب تحتل الهنديات المرتبة الأولى عالميا في قيادة الطائرات!

لهذا السبب تحتل الهنديات المرتبة الأولى عالميا في قيادة الطائرات!

 تخزين الدجاج.. 7 أخطاء ترتكبها السيدات 

 تخزين الدجاج.. 7 أخطاء ترتكبها السيدات 

لاعبات خضعن لفحص مهين خلال بطولة كأس العالم للتأكد من جنسهن!

لاعبات خضعن لفحص مهين خلال بطولة كأس العالم للتأكد من جنسهن!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد