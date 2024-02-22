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رياضة

الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف

عمر سلامي
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الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف
ح.م
داني ألفيس

أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا النجم البرازيلي السابق داني ألفيش، بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي، ببرشلونة عام 2022.

وقضت المحكمة بحبس داني ألفيس أربع سنوات ونصف، مع دفع 150 ألف يورو تعويضا للشابة التي اعتدى عليها جنسيا.

وبقي النجم السابق لنادي برشلونة في الحبس منذ جانفي من العام الماضي، بعدما غيّر أقواله أكثر من مرة خلال التحقيقات.

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