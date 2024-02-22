الحكم على داني ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف

أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا النجم البرازيلي السابق داني ألفيش، بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة في ملهى ليلي، ببرشلونة عام 2022.

وقضت المحكمة بحبس داني ألفيس أربع سنوات ونصف، مع دفع 150 ألف يورو تعويضا للشابة التي اعتدى عليها جنسيا.

⚖ Le verdict vient d’être annoncé : Dani Alves est condamné à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle sur une jeune femme fin 2022.Les représentants de l’ancien joueur du Barça avait demandé la qualification d’agression sexuelle et non de viol. — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

وبقي النجم السابق لنادي برشلونة في الحبس منذ جانفي من العام الماضي، بعدما غيّر أقواله أكثر من مرة خلال التحقيقات.