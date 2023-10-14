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رياضة

الحكم على رونالدو بـ99 جلدة .. سفارة إيران في مدريد تعلّق

عمر سلامي
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الحكم على رونالدو بـ99 جلدة .. سفارة إيران في مدريد تعلّق
أرشيف
رونالدو رفقة الرسامة فاطة حمامي

نفت سفارة إيران في مدريد، الأنباء المتداولة بخصوص الحكم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 99 جلدة.

ونقلت تقارير إعلامية، أن رونالدو حكم عليه بـ 99 جلدة، ستنفذ عليه بمجرد دخوله إلى طهران مجددا.

وأضافت التقارير أن السبب هو احتضان رونالدو الرسامة فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، خلال زيارته إلى إيران بمناسبة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس، بدوري أبطال آسيا.

وأصدرت سفارة إيران في مدريد، بيانا على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، وقالت: “ننفي بشدة صدور أحكام ضد أي رياضي دولي في إيران”.

وأضافت: “من المثير للقلق، نشر هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة”.

وتابعت: “مقابلة رونالدو الإنسانية مع فاطمة حمامي، لاقت إشادة وإعجاب من قبل الشعب والسلطات الرياضية في إيران”.

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