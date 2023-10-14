الحكم على رونالدو بـ99 جلدة .. سفارة إيران في مدريد تعلّق

نفت سفارة إيران في مدريد، الأنباء المتداولة بخصوص الحكم على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 99 جلدة.

ونقلت تقارير إعلامية، أن رونالدو حكم عليه بـ 99 جلدة، ستنفذ عليه بمجرد دخوله إلى طهران مجددا.

وأضافت التقارير أن السبب هو احتضان رونالدو الرسامة فاطمة حمامي، التي تعاني من إعاقة جسدية، خلال زيارته إلى إيران بمناسبة مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس، بدوري أبطال آسيا.

Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida… pic.twitter.com/51xw40L7Gp — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) October 13, 2023

وأصدرت سفارة إيران في مدريد، بيانا على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، وقالت: “ننفي بشدة صدور أحكام ضد أي رياضي دولي في إيران”.

وأضافت: “من المثير للقلق، نشر هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة”.

وتابعت: “مقابلة رونالدو الإنسانية مع فاطمة حمامي، لاقت إشادة وإعجاب من قبل الشعب والسلطات الرياضية في إيران”.