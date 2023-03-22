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رياضة

الحكم غربال في مهمة إفريقية جديدة

عمر سلامي
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الحكم غربال في مهمة إفريقية جديدة
أرشيف
مصطفى غربال

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة تونس ضد ليبيا في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا كوت ديفوار 2023″.

ويدير المباراة الحكم الرئيسي مصطفى غربال، بمساعدة كل من المساعد الأول مقران قوراري والمساعد الثاني عباس أكرم زرهوني، فيما سيكون يوسف قاموح حكما رابعا.

ويستقبل المنتخب التونسي نظيره الليبي، الجمعة المقبل، بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا، بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات “كان” كوت ديفوار.

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