الحكم مصطفى غربال في طريقه إلى مونديال 2026

تواجد في كأس العالم بقطر ويعتبر الأول إفريقيا

شارك الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، في التربص الذي أقيم في الأيام الأخيرة بقطر، تحضيرا لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. وفي حال تواجده في العرس العالمي، يصبح أول حكم جزائري يشارك في نسختين متتاليتين، خاصة أنه يعتبر أحسن حكم في إفريقيا، بدليل تواجده في القائمة المصغرة لإدارة نهائي كأس العالم، بين فرنسا والأرجنتين، التي أدارها يومها وبامتياز الحكم البولندي، شيمون مارتشينياك.

حكم دولي سابق: غربال قدوة لكل الحكام في الجزائر وفي إفريقيا

وضمت قائمة الحكام التابعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إضافة إلى مصطفى غربال، كلا من الكنغولي جون جاك اندالا، المصريين أمين عمر ومحمد معروف، الليبي معتز الشلماني، السوداني محمود إسماعيل، السنغالي عيسى سي، الغابوني اتشو بيير، الجنوب إفريقي توم ابنجيل، الصومالي عمر ارتان، التشادي لحاج محمد الو، الموريتاني دحان بيدهو، وسيدة واحدة كحكم وسط من المغرب، هي (بشرى كاربوني)..

ويعتبر الجزائري مصطفى غربال أحسن حكم في القائمة التي اختارتها الكاف بالتشاور مع الفيفا، رغم خروجه المبكر من كأس إفريقيا للأمم الأخيرة، التي جرت بالكاميرون، حيث حكم مباراتين فقط، الأولى في الدور الأول، والثانية في ربع النهائي.

وخلال تواجده في مونديال قطر، أدار الحكم الجزائري مباراتين، في دور المجموعات، الأولى هولندا أمام الإكوادور، والثانية جمعت الدنمارك وأستراليا.

كما عين غربال حكما رابعا في مباراة دور ثمن النهائي، التي جمعت اليابان وكرواتيا، ودور ربع النهائي بين كرواتيا والبرازيل. وأبقت لجنة التحكيم الدولية، التي يترأسها الإيطالي الأصلع كولينا، ابن مدينة الباهية، إلى غاية نهاية المنافسة، لأنه كان في المستوى وبإمكانه التألق في قادم المنافسات.

ويعتبر الدولي الجزائري السابق، جمال حيمودي، أكثر حكم عربي يدير مباريات في نسخة واحدة، إذ حكم أربع مباريات في مونديال البرازيل 2014، من بينها مباراة بلجيكا والولايات المتحدة، في الدور ثُمن النهائي، التي فازت فيها بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد، ومباراة تحديد المركزين، الثالث والرابع، التي اكتسحت فيها هولندا البرازيل بثلاثية نظيفة، بينما أدار البحريني شكر الله مواجهتي إسبانيا وأستراليا، في المجموعة الثانية، والبرتغال وغانا في المجموعة السابعة.

وقال مصدر من الاتحاد الجزائري للشروق العربي إن الفاف ستمنح كل الإمكانيات لكل الحكام الجزائريين، من أجل التألق، وخاصة أنه شرّف الجزائر في كل المنافسات التي أدارها، وبالأخص كأس العالم بقطر، وسنساند ونساعد كل الحكام الجزائريين من أجل التألق، وبمنحهم كل الإمكانيات.. فبعد غربال الذي كان في التربص الأخير بقطر، ننتظر قائمة الحكام المساعدين، حيث نتمنى تواجد كل طاقم مصطفى غربال، الذي يدير معه كل اللقاءات، سواء في الداخل أم الخارج.

هذا، علما أن الاتحاد الجزائري بصدد تطبيق تقنية الفار في البطولة الجزائرية، وبمساعدة الفيفا، حيث يتسنى لكل الحكام التألق وعدم ارتكاب أخطاء في لقاءات البطولة المحلية.

وعن مستوى مصطفى غربال، قال أحد الحكام الدوليين السابقين إن الدولي الجزائري يعتبر قدوة لكل الحكام في الجزائر، وحتى في إفريقيا، وربما حتى في العالم. ورغم أن سنه لم تتجاوز 40 سنة، إلا أنه حكم كل المنافسات، وبإمكانه التواجد حتى في مونديال 2030، إنما عليه فقط العمل والمثابرة، للبقاء في المستوى العالي. وهو ما يطمح إليه الدولي الجزائري، الذي يحظى بثقة كبيرة من طرف لجنة التحكيم بالكاف، رغم أنه كان بإمكانه إدارة نهائي كأس إفريقيا للأمم التي جرت بكوت ديفوار، غير أن لجنة التحكيم الإفريقية كان لها رأي مغاير.

علما أن الدولي الجزائري نال الشارة الدولية سنة 2014، وأصبح منذ سنوات أحسن حكم في إفريقيا، بدليل تواجده في كل الاستحقاقات الإفريقية والعالمية.