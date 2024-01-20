الحكومة الإيطالية توافق على مخطط استثماري لسوناطراك بمصفاة أوغوستا

تفوق قيمته 70 مليون يورو بهدف إطلاق مشروعين

وافقت الحكومة الإيطالية، رسميا، على مخطط استثماري جديد للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك في مصفاة “أوغوستا” المملوكة لها بجزيرة صقلية جنوبي البلاد، بقيمة 70 مليون يورو، يهدف إلى إطلاق مشروعين لحماية البيئة وإعادة تدوير المياه وزيادة الفعالية الطاقوية ببناء محطة كهروضوئية جديدة.

وجاء الإعلان على منح الضوء الأخضر لسوناطراك للمضي قدما في هذين المشروعين الجديدين، عبر بيان لوزارة المؤسسات وعلامة صنع في إيطاليا اطلعت “الشروق” على نسخة منه، كما أعلنت عنه أيضا مصفاة “اوغوستا” الجمعة، عبر منشور على حسابها الرسمي على شبكة “لينكد إن”.

وورد في البيان، أن “وزارة المؤسسات وعلامة صنع في ايطاليا وافقت على اتفاقية تطوير مقترحة من قبل شركة “سوناطراك رافينيريا إيطاليانا”، وهي شركة تنشط في قطاع النفط وخاصة في تكرير البترول الخام وإنتاج زيوت والمشتقات النفطية، وكذلك توزيع المنتجات البترولية تابعة لمجموعة سوناطراك الجزائرية”.

وأضاف أن “الشركة التي تمتلك مصانع ومستودعات في أوغوستا (سيراكوزا) ونابولي وباليرمو، قدمت برنامجا استثماريا في مجال حماية البيئة بقيمة تزيد عن 70 مليون يورو لتنفيذ الأعمال في موقع أوغوستا الصناعي”.

ويتعلق الاتفاق على وجه الخصوص بمشروعين، الأول يهدف إلى كهربة بعض المنشآت العاملة بالغاز والبخار، من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في عمليات الإنتاج وخفض الانبعاثات في الغلاف الجوي، أما المشروع الثاني فيهدف إلى إعادة تدوير المياه المستعملة.

ولفت البيان إلى أن المشروعين سيعملان على توفير ما بين 2.5 إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن 25 ألف طن في عام واحد.

ووفق المصدر ذاته، فإن وزارة المؤسسات وعلامة صنع في ايطاليا، “تعتبر هذه الاتفاقية استراتيجية بشكل خاص فيما يتعلق بالسياق الإقليمي ونظام الإنتاج، وخصصت أكثر من 23.2 مليون يورو من الإعانات في إطار “صندوق التنمية والتماسك 2021-2027″، مشيرا إلى أن شركة “إنفيتاليا” ستتولى مهام إدارة هذا الاتفاق نيابة عن الوزارة.

ويستشف من هذه الخطوة أن الحكومة الإيطالية لها كامل الثقة في الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك للمضي قدما في هذا المشروع الذي سيزيد من فعالية المصفاة وحفاظها على البيئة والمحيط، في إطار الالتزامات التي تعهدت بها.

كما ستخفض هذه المشاريع، التي تعكس أهمية المصفاة بالنسبة للشركة الوطنية، والتي كانت أعلنت عنها سوناطراك قبل أشهر، كثيرا من التكاليف التشغيلية في الفترة القادمة خصوصا ما تعلق باستهلاك الغاز والمياه، وسيزيد حتما من الأرباح السنوية المنتظرة، بالنظر إلى أن العام 2022 شهد تحقيق أرباح فاقت 400 مليون يورو، في حين كانت الأعباء التشغيلية مرتفعة وبلغت 6.8 مليار يورو، ورقم أعمال بـ7.2 مليار يورو.

من جهتها، علقت مصفاة أوغوستا على الخطوة بأن “وزارة المؤسسات وعلامة صنع في إيطاليا أدركت فعلا الأهمية الاستراتيجية للمشاريع المقترحة من خلال الترخيص بعقد التطوير الذي سيساهم، من خلال شركة “إنفيتاليا”، في تمويل برنامج الاستثمار الذي سننفذه في منشأة أوغوستا”.

وأضافت بأن “المشاريع التي سنقوم بتنفيذها بفضل دعم الوزارة ستسمح لنا بتوفير 2.5 إلى 3 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما لا يقل عن 25000 طن في سنة واحدة، وسيكون ذلك ممكنا من خلال بناء محطة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، وكهربة المرافق التي تعمل حاليا بالغاز والبخار، وبناء محطة كهروضوئية جديدة”.