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رياضة

الحكومة الإيفوارية تستفيد من التجربة الجزائرية في احتضان التظاهرات الرياضية

علي بهلولي
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الحكومة الإيفوارية تستفيد من التجربة الجزائرية في احتضان التظاهرات الرياضية
ح.م
جانب من استقبال والي ولاية عنابة لِوزير الرياضة الإيفواري.

زار وزير الرياضة الإيفواري بولان دانهو مدينة عنابة، بعد ظهيرة الأحد. حيث يُجرى هناك جزء من فعّاليات بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين لِكرة القدم.

وكان في استقبال المسؤول الحكومي الإيفواري والي ولاية عنابة جمال الدين بريمي، وإطارات محلّية لِمدينة “بونة”.

ويحضر وزير الرياضة الإيفواري بِمدينة عنابة، لِأن منتخب بلاده للاعبين المحلّيين يخوض منافسة “شان” الجزائر 2023 بِملعب “19 ماي 1956”.

فضلا عن ذلك، تحتضن كوت ديفوار نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم في مطلع العام المقبل، ويُريد الوزير بولان دانهو الاستفادة من التجربة الجزائرية في احتضان التظاهرات الرياضية الكبيرة، ومدينة عنابة بِصفة خاصّة.

وقبل “شان” 2023، سبق لِمدينة عنابة أن نظّمت منافسات رياضية كبيرة، على غرار بطولة إفريقيا لِألعاب القوى عام 1988، ونهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم عام 1990.

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