الحكومة الانتقالية تعلّق نشاط المساعدات الإنسانية في النيجر

"بسبب انعدام الأمن"

أبلغ وزير الداخلية في حكومة النيجر الانتقالية الجنرال محمد تومبا المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، بتعليق نشاطاتها الإنسانية في البلاد بشكل مؤقت، بسبب انعدام الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر عن بيان للوزارة:”بسبب الوضع الحالي لانعدام الأمن، أبلغ الوزير المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، أنه تم تعليق أي نشاط في مناطق العمليات مؤقتًا”.

وشكّل الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، مجلس وزراء انتقاليا لحكم البلاد، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وعيّن تشياني وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

ويوم 26 جويلية، قاد تشياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية في مسكنه بنيامي.