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الحكومة الانتقالية تلغي 992 جوازا دبلوماسيا في النيجر

الشروق أونلاين
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الحكومة الانتقالية تلغي 992 جوازا دبلوماسيا في النيجر
أرشيف
النيجر

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة النيجر الانتقالية يوم الخميس، عن إلغاء أكثر من 992 جواز سفر دبلوماسيا يحملها مواطنون نيجريون وأجانب.

وتشمل الجوازات الدبلوماسية الملغاة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد:

  • وزراء ورؤساء مؤسسات سابقين.
  • نواب ومستشارين برلمانيين سابقين.
  • مستشارين خاصين للرئاسة والجمعية الوطنية ورئيس الوزراء.
  • وشخصيات وطنية وأجنبية لم تعد مؤهلة لحمل هذه الجوازات.

ويعود 50 جوازا من الجوازات الدبلوماسية الملغاة، إلى شخصيات أجنبية. عن طريق الرئيس السابق محمد بازوم، يضيف المصدر.

الحكومة الانتقالية تعلّق نشاط المساعدات الإنسانية في النيجر

وفي 2 سبتمبر، أبلغ وزير الداخلية في حكومة النيجر الانتقالية الجنرال محمد تومبا المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، بتعليق نشاطاتها الإنسانية في البلاد بشكل مؤقت، بسبب انعدام الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في النيجر عن بيان للوزارة:”بسبب الوضع الحالي لانعدام الأمن. أبلغ الوزير المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، أنه تم تعليق أي نشاط في مناطق العمليات مؤقتًا”.

وشكّل الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد الانقلاب العسكري في النيجر، مجلس وزراء انتقاليا لحكم البلاد. بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وعيّن تشياني وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

ويوم 26 جويلية، قاد تشياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية في مسكنه بنيامي.

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