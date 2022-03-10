الحكومة البريطانية تغزو نادي تشيلسي و”تقتله” بِرصاصات سياسية

اقتحمت الحكومة البريطانية الحقل الكروي عنوة، وأنزلت عقوبات غليظة على النادي الرّياضي المحلّي تشيلسي.

ومعلوم أن نادي تشيلسي الإنجليزي يملك أسهمه منذ عام 2003، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، المُقرّب من رئيس بلاده فلاديمير بوتين. وهو سبب قوي للعقوبات المغلّظة.

وأصدرت إدارة نادي تشيلسي، الخميس، بيانا جاء فيه: “تمّ إخطار نادي تشيلسي بِأن مالكه رومان أبراموفيتش قد عوقب من قبل حكومة المملكة المتّحدة. وبِحكم ملكيته بِنسبة 100% لِنادي تشيلسي والكيانات التابعة له، يخضع فريقنا للعقوبات ذاتها التي سُلّطت على الرئيس أبراموفيتش”.

وأضافت: “أصدرت حكومة المملكة المتّحدة ترخيصا عاما، يسمح لِنادي تشيلسي بِمواصلة أنشطة معيّنة”.

واختتمت إدارة نادي “البلوز” البيان تقول: “نعتزم المشاركة في مناقشات مع حكومة المملكة المتّحدة فيما يتعلّق بِنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لِتعديل الترخيص، والسماح للنادي بِالعمل بِشكل طبيعي قدر الإمكان. سنسعى أيضا إلى الحصول على إرشادات من حكومة المملكة المتّحدة بِشأن تأثير هذه التدابير على مؤسسة تشيلسي وعملها الهامّ في مجتمعنا”.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية صادرة، الخميس، أن عقوبات الحكومة البريطانية المُسلّطة على نادي تشيلسي، تتمثّل في منع تمويل النادي (السبونسور)، والحرمان من الاستفادة من حقوق النقل التلفزيوني، ومنع بيع أو شراء اللاعبين، وتجميد كل النشاطات التجارية للنادي، وأمور أخرى.

هذا وتعالت بعض الأصوات المُحايدة لكن الجريئة عبر أرجاء المعمورة، وأكّدت أن الحكومة البريطانية “سيّست” كرة القدم، وأجهزت على نادٍ رياضي لِتصفية حسابات سياسية مع روسيا. وتساءل أصحاب هذا الطرح عن كيفية تسديد الأجورة الضخمة للاعبين في الفترات القادمة، على اعتبار أن إدارة فريق تشيلسي تدفع رواتب ومنح “خرافيَين”، موثّقَين بِعقود.

وإلى عهد قريب، ظلّ نادي تشيلسي فخر الكرة الإنجليزية، بِفضل غزارة تتويجاته المحلّية والدولية آخرها كأس العالم للأندية في فيفري الماضي.

وكان يكفي أن يرتبط رومان أبراموفيتش بِرئيس بلاده فلاديمير بوتين، وعمليته العسكرية في أوكرانيا. حتى تركل الحكومة البريطانية الشعارات الرياضية جانبا، وتغزو الحقل الكروي، دون أن تعبأ بِعواقب ما أقدمت عليه.