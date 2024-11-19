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الجزائر

الحكومة الجديدة: أول وزيرة للبيئة وجودة الحياة.. تستلم مهامها

الشروق أونلاين
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الحكومة الجديدة: أول وزيرة للبيئة وجودة الحياة.. تستلم مهامها
ح.م
جانب من مراسم استلام المهام

تسلمت نجيبة جيلالي يوم الثلاثاء، مهامها على رأس وزارة البيئة وجودة الحياة في الحكومة الجديدة للبلاد، خلفا لسابقتها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام التي أجريت بمقر الوزارة، قدمت جيلالي شكرها لرئيس الجمهورية على:

الثقة التي وضعها في شخصها، لتولي مهام هذا القطاع الذي له علاقة مباشرة بالمواطن وبتحسين إطار معيشته.

كما أكدت الوزيرة الجديدة على “أهمية تكاثف الجهود و إشراك المواطن والمجتمع المدني في تحقيق أهداف القطاع، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الواردة في التزاماته ضمن عهدته الرئاسية الجديدة”.

وكانت الوزيرة الجديدة، وهي محامية، أول امرأة تشغل منصب رئيسة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر منذ الاستقلال. قبل أن تصبح أول وزيرة للبيئة وجودة الحياة في الحكومة الجديدة.

حيث أضيفت مهام “جودة الحياة” إلى الوزارة المكلّفة بالبيئة، مع نقل “الطاقات المتجددة” إلى وزارة الطاقة والمناجم التي يشغلها وزير الدولة محمد عرقاب.

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