الحكومة الدّنماركية تقدّم مشروع قانون لتجريم المساس بالقرآن

بعد زيادة عمليات الحرق :

تقدّمت الحكومة الدّنماركية بمشروع قانون يجرم المساس بالكتب المقدسة، اليوم الجدمعة 27 أكتوبر، وهذا حسب بيان نشرته وزارة العدل الدنماركية.

تقدمت الحكومة الدّنماركية بمشروع قانون يجرم المساس بالكتب المقدّسة، اليوم الجمعة 27 أكتوبر، وهذا حسب بيان نشرته وزارة العدل الدّنماركية اليوم.

حسب نص البيان الذي اطّلعت “الشروق أونلاين” عليه، فالحكومة الدّنماركية قدمت اليوم اقتراحا لمشروع قانون من 31 صفحة يهدف إلى تجريم “المعاملة الغير لائقة” للكتب الدّينية ذات الأهمية الكبيرة، منها القرآن والتوراة والإنجيل.

سبب هذا المقترح حسب نص مشروع القانون هو عمليات الحرق التي طالت القرآن الكريم في الدّنامرك، ما تسبب بمظاهرات واحتجاجات في العالم تندد بهذه الممارسات.

وحسب مقدمة نص مشروع القانون “كانت عمليات حرق القرآن الأخيرة تعني أن الدانمرك يُنظر إليها على نحو متزايد في أجزاء كبيرة من العالم باعتبارها دولة تسهل السخرية وتشويه سمعة البلدان والأديان الأخرى”. وبالتالي فالغرض من هذا القانون هو “اتخاذ إجراءات ضد السخرية المنهجية من الكتب المقدّسة”.

بيان وزارة العدل الدنمركية قال أنه منذ 21 جويلية 2023، حيث أحرقت مجموعة متطرفة نسخة من القرآن الكريم، إلى غاية 24 أكتوبر لنفس العام، تم الإبلاغ عن 483 مظاهرة مع حرق الكتب المقدسة من جهة أو أعلام الدّنامرك من جهة أخرى.

وزير العدل الدّنماركي، بيتر هاميلجارد، قال حول القانون “تتخذ الحكومة إجراءات ضد الإهانات المنهجية، التي تهدف فقط إلى خلق الفتنة والتي لها عواقب على أمن الدنمارك والدنماركيين. وتتخذ الحكومة نهجا مسؤولا تجاه هذا الوضع من خلال طرح مشروع القانون هذا.”

وهذا المشروع هو مشروع لقانون قدمته الحكومة الدنماركية سابقا، لكنها قامت بمراجعته وتعديله بعد التشاور.