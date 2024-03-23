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الحكومة الصحراوية تدين تورط فرنسا العسكري في الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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الحكومة الصحراوية تدين تورط فرنسا العسكري في الصحراء الغربية
ح. م
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مع ملك الغرب، محمد السادس.

أدانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تصريحات السفير الفرنسي بالرباط يوم أمس، الجمعة 22 مارس، والذي كشف عن تدخل القوات الفرنسية لصد المقاتلين الصحراويين مع بداية احتلال المغرب للصحراء الغربية، كما تطرق كذلك إلى الدعم السياسي والدبلوماسي الذي وفرته فرنسا للرباط.

وهي تصريحات وصفتها الحكومة الصحراوية في بيان بـ”الخطيرة”، حيث كشف السفير الفرنسي أن بلاده استعملت طائرات “جاغوار” لصد جيش التحرير الشعبي الصحراوي، كما اعترف بأن فرنسا ومنذ الوهلة الأولى لاحتلال المغرب للأراضي الصحراوية أيدت السلطات المغربية بشكل مستمر ودائم.

كما كشف السفير الفرنسي أيضا عن مساهمة الحكومة الفرنسية فى إعداد المشروع الذي قدمته السلطات المغربية المسمى “بمقترح الحكم”.

وأدانت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو بأشد عبارات الإدانة هذه التصريحات التى تثبت بكل وقاحة أن فرنسا كانت وما زالت الراعي الأول للعدوان ضد الشعب الصحراوي والمسؤولة عن الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت وما زالت ترتكب ضده، وهي المعرقل الرئيسي لمجهودات المنتظم الدولى الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر معاقله فى القارة الأفريقية” يقول البيان.

وأضافت أنه “وبالرغم من كل ما تفوه به السفير الفرنسي واعترف به علنا، وبدون حياء، ظل الشعب الصحراوي وحكومته وقيادة جبهة البوليساريو يتطلعون إلى أن تتجاوز فرنسا هذه السياسة البالية وأن تساهم في إحلال السلام بين المملكة المغربية وجارتها من الجنوب، الجمهورية الصحراوية والتى كانت فرنسا، إلى جانب إسبانيا، هي التى رسمت الحدود الدولية المعترف بها بينهما.”

ودعت فرنسا، وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن إلى المساهمة “فى التوصل إلى الحل العادل والدائم والسلمي تماشيا مع مبادئ وأحكام القانون الدولي ومقتضيات ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المحاكم والمنظمات الدولية والإقليمية التى لا تعترف جميعها للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية والتى تؤكد، فى نفس الوقت، على الزامية ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال طبقا للطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية إستعمار.”

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