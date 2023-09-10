-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الحكومة الصحراوية تعزّي عائلات ضحايا زلزال المغرب

الشروق أونلاين
  • 377
  • 0
الحكومة الصحراوية تعزّي عائلات ضحايا زلزال المغرب
أرشيف
مخلّفات زلزال المغرب

قدّمت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته يوم السبت، تعازيها لعائلات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب في وقت متأخر من الجمعة.

وجاء في البيان أن “الحكومة الصحراوية وهي تتابع آثار هذه الفاجعة الأليمة، التي ألّمت بالشعب المغربي الشقيق. لايفوتها أن تعزيه في هذا المصاب الجلل”.

وتابع البيان:”نأمل للعائلات والأسر التي فقدت ذويها جراء هذه الكارثة، جميل الصبر والسلوان. ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ولأولئك الذين لازالوا تحت الأنقاض”.

مضيفا:”إن الشعب الصحراوي يتمنى للشعب المغربي الشقيق، في هذه الظروف العصيبة، أن يلهمه الله الصبر والجلد لتجاوز آثار هذه الكارثة”.

من جهة أخرى، قالت حكومة الصحراء الغربية إنها سجلت “ارتدادات خفيفة للهزة الأرضية في مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحرّرة. من دون أن تسجل أي أضرار”.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، بينها 1404 حالات حرجة وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

مقالات ذات صلة
مساع عربية لحصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة

مساع عربية لحصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة

رئيس الوزراء الانتقالي يعلن تشكيلة حكومة الانقلاب في الغابون

رئيس الوزراء الانتقالي يعلن تشكيلة حكومة الانقلاب في الغابون

هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

رئيس وزراء الهند يستعمل “تسمية مختلفة” للبلاد في قمة مجموعة العشرين

رئيس وزراء الهند يستعمل “تسمية مختلفة” للبلاد في قمة مجموعة العشرين

رئيس كولومبيا يدعو لتشكيل تحالف في أمريكا اللاتينية لمواجهة المخدرات

رئيس كولومبيا يدعو لتشكيل تحالف في أمريكا اللاتينية لمواجهة المخدرات

ماء العينين لكحل : المالك الوحيد للقرار وللسيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي

ماء العينين لكحل : المالك الوحيد للقرار وللسيادة في الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد