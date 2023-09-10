الحكومة الصحراوية تعزّي عائلات ضحايا زلزال المغرب

قدّمت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته يوم السبت، تعازيها لعائلات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب في وقت متأخر من الجمعة.

وجاء في البيان أن “الحكومة الصحراوية وهي تتابع آثار هذه الفاجعة الأليمة، التي ألّمت بالشعب المغربي الشقيق. لايفوتها أن تعزيه في هذا المصاب الجلل”.

وتابع البيان:”نأمل للعائلات والأسر التي فقدت ذويها جراء هذه الكارثة، جميل الصبر والسلوان. ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ولأولئك الذين لازالوا تحت الأنقاض”.

مضيفا:”إن الشعب الصحراوي يتمنى للشعب المغربي الشقيق، في هذه الظروف العصيبة، أن يلهمه الله الصبر والجلد لتجاوز آثار هذه الكارثة”.

من جهة أخرى، قالت حكومة الصحراء الغربية إنها سجلت “ارتدادات خفيفة للهزة الأرضية في مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحرّرة. من دون أن تسجل أي أضرار”.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، بينها 1404 حالات حرجة وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.