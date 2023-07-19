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الحكومة الصحراوية: موقف الاحتلال الإسرائيلي من الصحراء الغربية “بلا قيمة”

الشروق أونلاين
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الحكومة الصحراوية: موقف الاحتلال الإسرائيلي من الصحراء الغربية “بلا قيمة”
أرشيف
رئيس الجمهورية الصحراوية

لا قيمة قانونية أو سياسية لموقف الكيان الصهيوني من الصحراء الغربية، حسب ما أكدته الحكومة الصحراوية، ردّا على اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية يوم الثلاثاء أن القرار الصادر عن الكيان الصهيوني أو من غيره لـ “شرعنة” الاحتلال المغربي للصحراء الغربية “لا قيمة قانونية ولا سياسية له. ولن يزيد الشعب الصحراوي إلا إصرارا على مواصلة الكفاح”.

وحمّلت الوزارة الصحراوية المجتمع الدولي مسؤولية “التداعيات الخطيرة المترتبة عن التحالف الصهيوني المغربي. والسعي لاستغلال الحرب في الصحراء الغربية لتطبيق أجندات تخريبية مشتركة”.

و ترى الوزارة أن اعتراف الكيان الصهيوني بـ “السيادة المزعومة للمخزن على الصحراء الغربية، هو لا حدث بامتياز”. وقالت إنه “يمثل خطوة جديدة في إطار أبشع أنواع المقايضة التي أسست لها تغريدة ترامب”.

“كما أن هذا الموقف لا يشكل أي مكسب للرباط. بل هو إدانة واضحة لها، من خلال تأكيد تحالف دولة وكيان يحتلان عسكريا الصحراء الغربية وفلسطين”، يضيف البيان.

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