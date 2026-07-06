الحكومة الفرنسية “تنجو” من محاولة لسحب الثقة في البرلمان

نجت الحكومة الفرنسية من تصويت في البرلمان هذا الإثنين، لسحب الثقة منها بسبب طريقة ​تعاملها مع موجة ​الحرّ الشديد التي ضربت ⁠البلاد.

وحظي الاقتراح الذي ​قدمه حزب الخضر الفرنسي يوم الخميس الماضي 2 جويلية، بتأييد 132 نائبا. في ​حين يتطلب إقرار سحب الثقة من الحكومة ​289 صوتا.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أنه من المستبعد نجاح ​هذه المحاولة، الرامية إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها سيباستيان لوكورنو. لافتقادها إلى الدعم الكافي.

من جهتها، صرّحت المتحدثة باسم الحكومة مود ​بريجون في وقت سابق بالقول:”هناك حكومة ​تدير الأزمة، وهناك قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح”.