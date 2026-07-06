الحكومة الفرنسية “تنجو” من محاولة لسحب الثقة في البرلمان
نجت الحكومة الفرنسية من تصويت في البرلمان هذا الإثنين، لسحب الثقة منها بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحرّ الشديد التي ضربت البلاد.
وحظي الاقتراح الذي قدمه حزب الخضر الفرنسي يوم الخميس الماضي 2 جويلية، بتأييد 132 نائبا. في حين يتطلب إقرار سحب الثقة من الحكومة 289 صوتا.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أنه من المستبعد نجاح هذه المحاولة، الرامية إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها سيباستيان لوكورنو. لافتقادها إلى الدعم الكافي.
من جهتها، صرّحت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون في وقت سابق بالقول:”هناك حكومة تدير الأزمة، وهناك قوى سياسية تفاقم الأزمة بتقديم هذا الاقتراح”.