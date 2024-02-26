الحكومة الفلسطينية تقدّم استقالتها  

وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس وتقدم بها خطيا اليوم.

وكشفت وسائل إعلام عربية أنّ الحكومة الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، خلال اجتماعها الأسبوعي الاثنين.

ووفق ذات المصادر، فإنّ حكومة اشتية تبدأ عملها كحكومة تسيير أعمال، لحين تشكيل حكومة تكنوقراط في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن “الرئيس محمود عباس قبل استقالة اشتية التي كان قد وضعها الأخير تحت تصرفه في الأشهر الماضية، وسيقوم بإعلانها عبر وضعها تحت تصرف الرئيس، اليوم، بشكل علني”.

وحكومة محمد اشتية هي الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة.

وكُلف محمد اشتية بتشكليها رسمياً في 10 مارس 2019، نتيجةً لاستقالة حكومة رامي الحمد الله الثالثة. وأدت حكومة اشتية اليمين الدستورية في 13 أفريل 2019 أمام الرئيس محمود عباس.