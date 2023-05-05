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الحكومة المالية تحدد 18 جوان موعداً للاستفتاء على الدستور

الشروق أونلاين
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الحكومة المالية تحدد 18 جوان موعداً للاستفتاء على الدستور
نقلا عن فيديو للتلفزيون الرسمي المالي
الناطق باسم الحكومة عبد الله مايغا

أعلنت الحكومة المالية، الجمعة، أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سينظّم  بتاريخ 18 جوان المقبل، بعدما كان مقرّراً بداية في 19 مارس وتم تأجيله.

وجاء في مرسوم تلاه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، عبر التلفزيون الرسمي أنّ “الهيئة الناخبة مدعوّة يوم الأحد 18 جوان 2023 في كلّ أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي للبتّ في مشروع الدستور”.

وفي بداية مارس 2023، أعلنت الحكومة المالية عن تأجيل الاستفتاء الدستوري في البلاد إلى موعد لاحق بعدما كان مقررا يوم 19 مارس.

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