الحكومة تأمر بتفريغ المخزون الإضافي لـ7 مواد في السوق

العملية تستمر تدريجيا لشهرين وتستهدف كسر الأسعار في رمضان

أمرت الحكومة بإخراج المخزون الإضافي لمواد الزيت والحليب والسميد والفرينة والخضر والفواكه والحبوب المنتج شهر فيفري وضخّه في الأسواق عبر 58 ولاية بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق بين وزارات التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة.

ويرتقب أن تستمر العملية لشهرين كاملين، لمنع المضاربة خلال الشهر الفضيل، مع تجنيد 70 بالمائة من طاقم أعوان الرقابة في الميدان لضبط عمليات البيع المباشر وتموين تجار الجملة والتجزئة، منعا لأي تجاوزات، وتوجيه تعليمات للمطاحن للاشتغال حتى أيام العطلة الأسبوعية، وتوعية المواطنين بتفادي سلوك “اللهفة”، إذ تؤكّد وزارة التجارة أن “كافة المواد الاستهلاكية متوفّرة في الأسواق وبكمّيات كافية”.

وفي السياق، ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق مطلع الأسبوع الجاري، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة ومديري التجارة الجهويين والولائيين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث خصص الاجتماع لمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المقررة بحر هذا الأسبوع، من خلال التفريع التدريجي لمخزون الخضر والفواكه ودخول الحصص الإضافية لزيت المائدة والحبوب الخاصة بالشهر الكريم إلى السوق الوطنية، كما وجه الوزير أيضا تعليمات صارمة للمديرين بضرورة مواصلة عمليات التحسيس والرقابة.

وكعيّنة عن ذلك، تواصلت الأربعاء بولاية الأغواط عملية تموين أسواق البلديات بمادة السميد، كما استمرت الخرجات الميدانية لأعوان الرقابة بولاية خنشلة، لمراقبة مدى وفرة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمدعمة لتفادي الندرة ومحاربة المضاربة، وكذا متابعة تموين الأسواق ببلديات الولاية، وهو نفس ما قام به مفتشو الرقابة ببلديات ولاية سطيف الاثنين المنصرم، للوقوف على مدى وفرة ومتابعة وتتبع مسار توزيع مادة السميد المدعم من المطاحن من طرف أعوان الرقابة للمديرية، بالتنسيق مع المفتشيات الإقليمية للتجارة، في إطار تنظيم ومتابعة عملية التوزيع والتموين بالمواد الأساسية وضمان وصولها إلى المستهلكين في أحسن الظروف.

أما بولاية تمنراست، وفي إطار الضبط الجيد لعملية التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك تزامنا واقتراب شهر رمضان، تواصل مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية خرجاتها الميدانية لمخازن تجار الجملة والمحلات التجارية بالتجزئة للوقوف على مدى التزام التجار بتوفير المخزونات الكافية من المواد الغذائية الضرورية وكذا مدى احترام عملية التوزيع لتجار التجزئة داخل الولاية.

وبولاية الطارف، تتم عملية متابعة تموين السوق المحلي للولاية بمختلف المواد الغذائية لاسيما زيت المائدة ومادة السميد من قبل أعوان الرقابة، مع تنظيم البيع المباشر للمواطنين، وهو نفس ما شهدته ولاية سوق أهراس لتموين السوق المحلية بالمواد الواسعة الاستهلاك لاسيما مادة الزيت الغذائي، السميد، كما قامت مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية بتنظيم خرجات ميدانية لفرق الرقابة على مستوى عدة بلديـات وأحياء متفرقة من بلدية سوق أهراس، استهدفت متابعة عملية التموين بمادة السميد انطلاقا من إحدى المطاحن لفائدة مختلف التجار، ومتابعة عملية توزيع مادة الزيت الغذائي على مستوى بلدية مداوروش، عين سينور وكذا أحياء كل من غلوسي والشناوة ببلدية سوق أهراس، مع إشراف ذات الفرق على عمليات البيع لفائدة المواطنين.

وتحضيرا لتزويد أسواق بلديات ولاية المدية بمختلف المنتجات الفلاحية المخزنة يشرف إطارات مفتشية التجارة وترقية الصادرات ببلدية سيدي نعمان رفقة مصالح الفلاحة والدرك الوطني لفرقتي سيدي نعمان وخمس جوامع، على عملية مراقبة غرف التبريد، والوقوف على الكميات المخزنة.