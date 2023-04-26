الحكومة تتحرّك لتزويد عيادات طب الأسنان بمادة التخدير

للحدّ من التذبذب المسجّل في تزويد السوق الوطنية بمواد التخدير الخاصة بجراحة الأسنان، قالت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في بيان يوم الأربعاء، إنها اتخذت “الإجراءات اللازمة” لضمان تزويد العيادات بهذه المادة.

فقد تمّ تسطير برنامج لاستيراد 250.000 علبة، تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة من موادة التخدير، بحيث يتم استلام 100.000 وحدة منها خلال الأسبوع المقبل.

وأرجعت الوزارة أسباب “التذبذب في وفرة المادة، إلى توقف تزويد السوق الوطنية من طرف أكبر المورّدين. ثم مطالبة مورّد آخر برفع الأسعار إلى ما يفوق ثلاثة أضعاف معدّلات السعر العادية”.

“وتمّ التحكم في الأسعار المقترحة من طرف المورد الثاني من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة لتحديد أسعار الأدوية. وهذا تفاديا لانعكاسات ارتفاع الأسعار على جراحي الأسنان، والمرضى على مستوى العيادات”، يضيف البيان.

من جانب آخر، وبغرض ضمان الوفرة المستمرة للأدوية الأساسية، أكدت الوزارة اعتماد 3 مشاريع للإنتاج المحلي لمواد التخدير.

وستنطلق هذه المشاريع، التي تحتضنها وهران وتيبازة وباتنة، في الإنتاج على عدّة مراحل، بداية من الأشهر القليلة المقبلة، وفق ما ذكرته الوزارة.