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الجزائر
فيما تجري الامتحانات المهنية يومي 24 و25 فيفري

الحكومة تحضر لقوائم المعنيين بالترقية للسنة الجارية

ع. س
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الحكومة تحضر لقوائم المعنيين بالترقية للسنة الجارية
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طلبت وزارة المالية تحضير القوائم الاسمية للموظفين المعنيين بالترقية للسنة الجارية 2023. وأوردت الوزارة، في مراسلة بعثت بها بتاريخ 20 فيفري الجاري، أن القوائم الاسمية، تشمل الترقيات “الاختيارية، والترقية على أساس الامتحان المهني، إضافة إلى الترقية على أساس الشهادة”، وحددت تاريخ 22 فيفري، كآخر أجل للعملية.
في سياق قريب، ستجرى الدورة الوطنية للمسابقات والامتحانات المهنية، لفائدة مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، يومي 24 و25 فيفري الجاري، وتقرر إجراء المسابقات بالجامعات.
وتخص المسابقة الالتحاق برتب متصرف محلل، متصرف، مساعد متصرف، ملحق رئيسي للدارة، ملحق الإدارة، عون إدارة رئيسي، عون إدارة، محاسب إدارة رئيسي، محاسب إداري، تقني سامي في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في الإعلام الآلي، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية.
وطلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مراسلة بعثت بها بتاريخ في 8 فيفري الجاري، من مديري مراكز التكوين المتواصل، ورؤساء مراكز الامتحان الملحقة، التحضير لهذه الامتحانات وفتح مصالح المراكز لاستقبال ملفات الإدارات والمؤسسات العمومية، الراغبة في تنظيم تلك المسابقات.

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