-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الحكومة تدرس إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد

الشروق أونلاين
  • 1302
  • 0
الحكومة تدرس إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد
أرشيف
قصر الحكومة

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استمعت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس، إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد.

وقال الرئيس تبون في خطابه بمناسبة عيد العمال، إنه وجّه الحكومة بإقرار زيادات جديدة بين 10 و15 بالمئة، في معاشات ومنح المتقاعدين.

كما تناول الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، عرضا لوزير الصحة، حول النظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية.

وواصلت الحكومة في اجتماعها، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات. الذي يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي وجه رئيس الجمهورية بالإسراع في استكمالها.

ودرست الحكومة أيضا “مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الإتصال، يتعلق بأحكام دفتر الشروط الخاص بخدمات الاتصال السمعي البصري”.

إلى جانب “مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الصحة، يحدّد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي، التي تنظمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة”.

حيث يهدف هذا الأخير، إلى “تحسين التكفل الصحي، وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”، يضيف بيان الوزارة الأولى.

مقالات ذات صلة
المصاعد الكهربائية في الجزائر.. من الإهمال إلى البحث عن آخر التقنيات الرقمية!

المصاعد الكهربائية في الجزائر.. من الإهمال إلى البحث عن آخر التقنيات الرقمية!

وكالة “عدل” تطلق عملية كبرى لفائدة المواطنين

وكالة “عدل” تطلق عملية كبرى لفائدة المواطنين

عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره العماني

عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره العماني

ضبط 27 قنطارا من الدجاج الفاسد في مزرعة بوهران

ضبط 27 قنطارا من الدجاج الفاسد في مزرعة بوهران

النطق بالأحكام في فساد الفنادق يوم 16 ماي

النطق بالأحكام في فساد الفنادق يوم 16 ماي

هذا موعد بثّ الخطاب الكامل للرئيس تبون بمناسبة عيد العمال

هذا موعد بثّ الخطاب الكامل للرئيس تبون بمناسبة عيد العمال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد