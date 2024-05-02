الحكومة تدرس إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استمعت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس، إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد.

وقال الرئيس تبون في خطابه بمناسبة عيد العمال، إنه وجّه الحكومة بإقرار زيادات جديدة بين 10 و15 بالمئة، في معاشات ومنح المتقاعدين.

كما تناول الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، عرضا لوزير الصحة، حول النظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية.

وواصلت الحكومة في اجتماعها، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات. الذي يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي وجه رئيس الجمهورية بالإسراع في استكمالها.

ودرست الحكومة أيضا “مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الإتصال، يتعلق بأحكام دفتر الشروط الخاص بخدمات الاتصال السمعي البصري”.

إلى جانب “مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير الصحة، يحدّد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي، التي تنظمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة”.

حيث يهدف هذا الأخير، إلى “تحسين التكفل الصحي، وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”، يضيف بيان الوزارة الأولى.