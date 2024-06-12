الحكومة تدرس تعديل شروط الاستفادة من سكنات “عدل 3”

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تضمّن دراسة مشروع مرسوم تنفيذي، يعدّل شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، تحسّبا لإطلاق برنامج “عدل 3”.

ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى، إلى “ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن. منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية، إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد”.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 ماي الماضي، عن فتح التسجيلات في برنامج “عدل 3” ابتداء من 5 جويلية المقبل.

من جهة أخرى، تناول الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات جمركة خطوط ومعدّات الإنتاج والعتاد الفلاحي. ضمن التدابير التي أقرها الرئيس تبون من أجل عصرنة النشاط الفلاحي.

كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين. خاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية للمصابين بمرض مزمن.

وفي قطاع الموارد المائية، واصلت الحكومة دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، واستمعت إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتوفير المياه الصالحة للشرب.

وفي الفلاحة، استمع الوزراء إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي. حيث تمّ استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية.

وقد اعتمدت الحكومة في ختام اجتماعها، مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة. من خلال التكوين و الاستلهام من التجارب والنماذج الناجحة في العالم.