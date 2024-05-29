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الجزائر

الحكومة تدرس تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري

الشروق أونلاين
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الحكومة تدرس تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري
ح.م
مشروع سكني

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، تناول بالدراسة والبحث مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استمع اجتماع الجكومة، حسب بيان للوزارة الأولى، إلى عرض حول مشروع مرسوم يحدّد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز و خطاب الكراهية.

وتدارست الحكومة أيضا عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات، والإجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري.

وتندرج هذه الأخيرة، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتعجيل في استكمال التفعيل الكلّي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية الجديدة، التي تحكم توفير العقار، الموجّه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، يضيف البيان.

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