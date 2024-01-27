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الحكومة تدرس ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية وتعويض الأئمة

الشروق أونلاين
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الحكومة تدرس ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية وتعويض الأئمة
ح. م
عقدت الحكومة اجتماعا اليوم السبت، 27 جانفي، خصص لدراسة تموين السوق بالمواد الأساسية وتعويض الأئمة.

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم 27 جانفي، اجتماعًا للحكومة، خصّص لتقديم عروض قطاعية حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية، حسب ما أفادت به مصالح الوزير الأول.

الحكومة وخلال الإجتماع، استمعت كذلك إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي و النظام التعويضي لسلك الأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 24 ديسمبر الماضي، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.

يضيف البيان كذلك أن الحكومة تداولت عددا من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الإجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس سنوات، لاستعمالها في أعالي البحار.

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