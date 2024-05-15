الحكومة تدرس مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب الجزائر

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

“وتنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم، استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في هذا الإطار”.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد. إلى جانب عرض آخر حول “إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما”.

“وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات. لاسيما في جوانبه المتعلقة بـ: