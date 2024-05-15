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الجزائر

الحكومة تدرس مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب الجزائر

الشروق أونلاين
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الحكومة تدرس مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب الجزائر
أرشيف
شبكات الكهرباء

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

“وتنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم، استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في هذا الإطار”.

كما استمعت الحكومة إلى “عرض حول مشروع ربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب البلاد. إلى جانب عرض آخر حول “إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما”.

“وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات. لاسيما في جوانبه المتعلقة بـ:

  • تعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطني،
  • وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية،
  • فضلا عن مرافقة المتعاملين الناشطين في مجال التصدير”، يضيف البيان.
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