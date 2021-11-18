أعلنت وزارة التجارة الخميس رفع التجميد عن نشاط قاعات الحفلات رسميا، شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي، واستغلال نسبة 50 بالمائة فقط من القدرات الاستيعابية.

بيان وزارة التجارة

تعلم وزارة التجارة و ترقية الصادرات مسيري قاعات الحفلات، بموافقة أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا (كوفيد-19) لاستئناف نشاط هذه القاعات، بشرط الالتزام بالاحترام الصارم للبرتوكول الصحي وتحت مسؤوليتهم المباشرة حسب الإجراءات التالية :

✓ تقديم تعهد كتابي من طرف مسؤولي قاعات الحفلات لاحترام البرتوكول الصحي لدى المديريات الولائية للتجارة قبل استئناف النشاط مرفوقا بنسخة من السجل التجاري وكذا وثيقة الاعتماد.

✓ استغلال 50% من قدرة إستعاب القاعة ؛

✓ تنظيف و تعقيم القاعات بصفة دورية قبل و بعد كل استعمال ؛

✓ غسل و تطهير الأواني و الأدوات بعد كل استعمال ؛

✓ توفير كل وسائل الوقاية لاسيما الصابون السائل، المحاليل المائية الكحولية، الكمامات

و منشفة التعقـيم ؛

✓ قياس درجة حرارة الوافدين عند الدخول ؛

✓ احترام التباعد الجسدي داخل القاعات على الأقل 1,5 م بين الطاولات ؛

✓ الحرص من طرف مسيري القاعات و على مسؤوليتهم، إلزامية تقديم شهادات التلقيح ضد كوفيد

(Pass Sanitaire) مع رمز الاستجابة السريعة بالنسبة لكل العمال و الوافدين لهذه الفضاءات ؛

✓ منع الأطفال أقل من 16 سنة من الدخول إلى قاعات الحفلات.

للإشارة فان فرق مراقبة مختلطة من قطاع التجارة و المصالح الأمنية ستجند للسهر و الوقوف على مدى التطبيق الصارم لكل التدابير الصحية و الوقائية من خلال عمليات التفتيش الفجائي و أن أي مخالفة لهذه الإجراءات تتم معاينتها تؤدي إلى الغلق الفوري و توقيف النشاط.

و في الأخير، نذكر جميع المتدخلين بمسؤولياتهم في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد و كذلك نوجه نداء إلى كافة المواطنين للتحلي باليقظة و العقلانية.

وزير الصحة: هذه شروطنا لإعادة فتح قاعات الحفلات

ويوم 10 نوفمبر، كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عن السماح بإعادة فتح قاعات الحفلات بنسبة استيعاب 50% شريطة الحصول على دفتر التلقيح واحترام إجراءات الوقاية.

وقال بن بوزيد، خلال نزوله ضيفا على حصة الشروق مورنينغ، “أوصينا بفتح قاعات الحفلات بنسبة استيعاب 50% شريطة الحصول على دفتر التلقيح واحترام إجراءات الوقاية”.

وتابع بن بوزيد قائلا أن خطورة وباء كورونا مازالت قائمة رغم هدوء الوضع حاليا، كاشفا أنه سيعقد لقاء مع المجلس العلمي وسيتخذ على ضوئه إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الرابعة في حال وصولها إلى الجزائر.

كما تحدث بن بوزيد عن التلقيح حيث قال إن نسبته في الجزائر حاليا ضعيفة وغير مرضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعراض خطيرة ناجمة عن التلقيح ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن كل المؤشرات العلمية تدل على أن الجزائر ستواجه موجة رابعة لكورونا، داعيا الجميع اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة خطر الموجة الرابعة

كما قال بن بوزيد أن عدم الخضوع للجرعة الثالثة قد يلغي الحصول على الدفتر الصحي.