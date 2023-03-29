الحكومة تستعرض تحضيرات احتضان الألعاب العربية

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، لدراسة مشاريع وعروض في قطاعات العدل، الرياضة، النقل، والمؤسسات المصغّرة.

ففي قطاع الشباب والرياضة، استمعت الحكومة لعرض قدمه الوزير عبد الرحمان حماد، حول التحضيرات الجارية لتنظيم الألعاب العربية بالجزائر، بين 5 و15 جويلية 2023.

وستجرى منافسات دورة الجزائر من الألعاب العربية، بملاعب 7 ولايات هي: الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، وهران، تيبازة، البليدة وتيزي وزو.

كما قدّم وزير النقل عرضا يتعلّق بمشروع إنجاز مركز خدمات الإطعام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. من أجل تلبية احتياجات الشركة، وضمان خدمات ذات جودة لزبائنها.

وفي مجال دعم وتشجيع المؤسسات المصغّرة، قدم الوزير ياسين المهدي وليد “المقاربة الجديدة المعتمدة للقطاع. وهي تشمل تعزيز تكوين حاملي المشاريع في مجال المقاولاتية وتسيير المؤسسات”.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: