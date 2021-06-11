الحكومة تسحب ملف تسيير المياه بالجزائر العاصمة من سيال

إقالة مدير التوزيع بالشركة

قررت الحكومة سحب ملف توزيع المياه بالجزائر العاصمة، من شركة سيال وتكليف مديرية الموارد المائية بالمهمة، تحت اشراف والي العاصمة، وذلك بعد تكرار أزمة تذبذب التوزيع خلال الأيام الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الموارد المائية إنه “تبعا للتذبذبات التي عرفتها بعض احياء الجزائر العاصمة، قرر السيد وزير الموارد الماءية توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة سيال وًقرر تكليف السيد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة السيد والي ولاية الجزائر”.

سيال تلغي برنامج توزيع المياه الجديد

ويوم 17 ماي قررت شركة توزيع المياه والتطهير” سيال” التراجع عن برنامج جديد يقضي بتقليص ساعات توزيع المياه بالعاصمة بداية من الثلاثاء.

وجاء في بيان ثان للشركة إنه تقرر الإبقاء على البرنامج القديم لتوزيع المياه بالعاصمة وإلغاء القرار المعلن سابقا.

وحسبها: نحيطكم علما أن برنامج توزيع المياه الشروب المسطر يوم 7 أفريل 2021، خلال شهر رمضان للجزائر العاصمة يبقى سائر المفعول ولن يتم تغييره.

وكانت سيال أعلنت في بيان لها، الاثنين، أن تزويد العاصمة بالماء الشروب سيكون يوميا وبصفة منتظمة من منتصف النهار إلى الساعة 20:00 ليلا.

وأكدت الشركة أنها سطرت برنامجا استعجاليا لضمان توفير المياه للمواطنين والحفاظ على هذه المادة الحيوية.