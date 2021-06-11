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الجزائر
إقالة مدير التوزيع بالشركة

الحكومة تسحب ملف تسيير المياه بالجزائر العاصمة من سيال

الشروق أونلاين
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الحكومة تسحب ملف تسيير المياه بالجزائر العاصمة من سيال

قررت الحكومة سحب ملف توزيع المياه بالجزائر العاصمة، من شركة سيال وتكليف مديرية الموارد المائية بالمهمة، تحت اشراف والي العاصمة، وذلك بعد تكرار أزمة تذبذب التوزيع خلال الأيام الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الموارد المائية إنه “تبعا للتذبذبات التي عرفتها بعض احياء الجزائر العاصمة، قرر السيد وزير الموارد الماءية توقيف مديري التوزيع و الإنتاج لشركة سيال وًقرر تكليف السيد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة السيد والي ولاية الجزائر”.

سيال تلغي برنامج توزيع المياه الجديد

ويوم 17 ماي قررت شركة توزيع المياه والتطهير” سيال” التراجع عن برنامج جديد يقضي بتقليص ساعات توزيع المياه بالعاصمة بداية من الثلاثاء.

وجاء في بيان ثان للشركة إنه تقرر الإبقاء على البرنامج القديم لتوزيع المياه بالعاصمة وإلغاء القرار المعلن سابقا.

وحسبها: نحيطكم علما أن برنامج توزيع المياه الشروب المسطر يوم 7 أفريل 2021، خلال شهر رمضان للجزائر العاصمة يبقى سائر المفعول ولن يتم تغييره.

وكانت سيال أعلنت في بيان لها، الاثنين، أن تزويد العاصمة بالماء الشروب سيكون يوميا وبصفة منتظمة من منتصف النهار إلى الساعة 20:00 ليلا.

وأكدت الشركة أنها سطرت برنامجا استعجاليا لضمان توفير المياه للمواطنين والحفاظ على هذه المادة الحيوية.

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التعليقات
7
  • Alg Dz

    مبررات القطع فلا تعلن ولا الى متى سيستمر هذا الوضع ...... استخفاف بابسط حقوق المواطن ...

    8
  • هشام

    الآن في هذه الدقيقة وأنا أعمل كصانع للحلويات والماء منقطع في اسطاوالي غرب العاصمة...

    10
  • سمير

    والله عار على حكومه عاصمه تهدد بقطع عنها الماء يوميا 15 ساعه و بعدها يقولون التغيير قادم نعم قادم نحو الاسوء على هذه الحكومه ان تستقيل لانها فشلت حتى بتوفير الماء ولا نتكلم عن زياده الاسعار و وقف استيراد السيارات منذ ثلاث سنوات و نقص الدواء ولا نتكلم على الزياده في كل شئ كما يبدو الحكومه تدفع الناس للنزول للشارع

    7
  • Mouwateen

    ....Juska apres le vote ....

    3
  • Akram

    On est le seul pays où son passé est nettement plus meilleur que son présent et son futur, avant on avait de ,l'eau au robinet H24, et dorénavant, ce n'est plus cas,

    6
  • حمدان

    دائما من سيئ الى الاسوء هذا هو حالنا اما مبررات القطع فلا تعلن ولا الى متى سيستمر هذا الوضع .. استخفاف بابسط حقوق المواطن هل هذا هو التغيير الذي وعدنا به ؟

    20
  • Moh

    اين هي وعودكم; ان الماء لا ينقطع??!

    17

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