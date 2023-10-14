الحكومة تشرع رسميا في التحضير لحج 2024

الإعلان عن قائمة الوكالات المعنية بالتنظيم قريبا

أنهى الديوان الوطني للحج والعمرة عملية انتقاء الوكالات المعنية بتنظيم موسم الحج لسنة 2024، في انتظار الكشف عن القائمة النهائية خلال أيام، حيث ينتظر أن يفوق عدد الوكالات المعنية بالتنظيم الـ45 وكالة استوفت كافة الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.

وشرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، في التحضير المُبكّر لموسم الحج للسنة المقبلة، وذلك من خلال توجيه مراسلات فورية إلى القطاعات المعنية بالعملية على غرار النقل والسياحة والمالية، من أجل ضبط كافة التحضيرات قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع الطرف السعودي حول ما يتعلق بالتنظيم بداية من حصة الجزائريين من الحجاج، وصولا إلى التكلفة ونوعية الخدمات المقترحة.

ويأتي التحضير المبكّر لموسم الحج في إطار تحسين نوعية الخدمات المقدّمة للجزائريين، وكذا الوقوف على مدى جاهزية الوفد المرافق للحجاج، واستجابة أيضا لطلب الطرف السعودي الذي أبلغ كافة الدول المعنية بالحج بضرورة الشروع المُبكّر في التحضير.

وفي هذا الإطار، تلقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، نهاية الأسبوع، حسب مصادر “الشروق”، اتصالا هاتفيا من وزير الحج السعودي، جرى خلاله الاتفاق حول تنظيم عملية الحج وكذا الإطلاع على التسهيلات المقدّمة من قبل المملكة، كما تم الاتفاق على عدد المؤطرين الذين سيرافقون الوفد الجزائري لأداء المناسك.

وفي السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، نذير بلحاج، في تصريح لـ”الشروق” على جاهزية الوكالات السياحية لتنظيم موسم الحج، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة أودعت طلبات لدى الديوان للمشاركة في تنظيم العملية، خاصة وأن عددا كبيرا منها استجاب لمضمون دفتر الشروط، كما لديها من الخبرة والتجربة، يضيف المتحدث، ما يؤهلها للمشاركة في تأطير الوفد الجزائري.

بالمقابل، قال بلحاج، إن الحديث عن تكلفة الحج للسنة المقبلة في الوقت الراهن سابق لأوانه نظرا لعدة اعتبارات متعلقة بتقلبات السوق، مشيرا إلى أن المؤشرات المالية “لسوق” العمرة حاليا تنبأ بأن التكلفة لن تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بتلك المسجلة خلال الموسم الماضي.

للإشارة، فقد أشرف الديوان الوطني للحج والعمرة، الأسبوع الماضي، على تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة لتنظيم عملية الحج، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتنظيم العملية.

وتتشكّل اللجنة من ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية، الداخلية، المالية، النقل، السياحة والديوان الوطني للحج والعمرة، وبمشاركة أيضا بنك الجزائر وشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث باشرت اللجنة عملها والمتمثل في انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار، حسب مقراتها الأم وفقا لمطارات الإقلاع المعتمدة.

وسبق لديوان الحج أن أفرج عن دفتر شروط تنظيم موسم الحج لسنة 2024، والذي يفرض شروطا صارمة على الوكالات المشاركة، من خلال ضمان أعلى درجات الخدمة في الإسكان والنقل والإقامة وحتى تأمين الحجاج، في حين سيواجه المتحايلون عقوبات صارمة تصل حد المتابعات القضائية والسجن.