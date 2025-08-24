الحكومة تشرع رسميا في التحضير لحج 2026

تنصيب لجنة خاصة واستعدادات لاستقبال العروض

شرع الديوان الوطني للحج والعمرة بصفة رسمية في التحضير لموسم حج 2026، من خلال تنصيب لجنة عليا تضم ممثلين عن 5 قطاعات وزارية إلى جانب بنك الجزائر والحماية المدنية وإطارات من الديوان، قصد دراسة العروض والخدمات الموجهة للحجاج الجزائريين في المشاعر المقدسة.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة الصحة، ووزارة النقل، إضافة إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية كشريك مرافق، فضلا عن بنك الجزائر والحماية المدنية وإطارات من الديوان الوطني للحج والعمرة.

وجاء تنصيب اللجنة بعد أيام قليلة فقط من الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للعملية، حيث أوكلت لها مهمة دراسة العروض المقدمة من الشركات والمؤسسات الوطنية والسعودية المترشحة لتأمين خدمات المشاعر بعرفات ومنى ومزدلفة خلال موسم حج 1447هـ/2026م، وذلك فور انقضاء الآجال المحدّدة لإيداع الملفات.

يأتي هذا في وقت فرض فيه الديوان الوطني للحج والعمرة شروطا صارمة أمام الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم الحج، ملزما إياها باستقطاب السياح الأجانب والمحليين وإثبات ذلك بوثائق رسمية، والالتزام التام بالإجراءات والضوابط التنظيمية، مع تسجيل بيانات الحجاج على منصة “نسك مسار”.

كما حذر الديوان من أن أي تجاوز أو احتيال على الحجاج سيعرض الوكالات – حسبهم- إلى الإقصاء المباشر من الترشح، خاصة في حال كان صاحبها أو مسيّرها محل حكم قضائي نهائي بالإدانة، أو إذا حصلت على أكثر من نصف العلامة أو فوق المتوسط في تقييم الأداء الخاص بنشاط الحج، بالنسبة للوكالات التي شاركت في موسم 1446هـ، أو إذا بلغت نصف العلامة من الإجمالي العام للتقييم المحدّد بـ80/40 نقطة.

وأشار الديوان الوطني للحج والعمرة إلى أن الإعلان عن القائمة الأولية للوكالات المؤهلة سيكون عبر الموقع الرسمي للديوان وفقا لمطارات الإقلاع المعتمدة، مع إمكانية تقديم الطعون كتابيا خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الإعلان، على أن تودع لدى مديرية نشاط الحج، المديرية الفرعية لتنظيم الحج بالجزائر العاصمة.

كما حمّل الديوان الوكالات المرخصة المسؤولية الكاملة عن تنظيم الحج، ومنعها من اللجوء إلى الشراكة أو المناولة من دون موافقته، كما تلتزم الوكالة، حسب دفتر الشروط، بالتصريح المسبق والكتابي بأي تعاقد على خدمات إضافية بالبقاع المقدسة، وباحترام الإجراءات والآجال المحدّدة للتعاقد على الخدمات الخاصة بالحجاج، وتوقّع الوكالة المرخصة على عقد نجاعة حسب ما تضمنه دفتر الشروط يحدّد الضوابط التنظيمية والخدماتية وآليات التقييم.

للإشارة، فإن التحضير المبكّر لعملية الحج يهدف، حسب الديوان، إلى رفع مستوى التنظيم وضمان شفافية أكبر في اختيار المتعاملين، بما يعكس حرص السلطات على توفير أفضل الظروف لحجاجها.

كما ينتظر أن تسمح هذه الخطوة بتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الشريكة، من خلال ضبط أدق للتفاصيل المتعلقة بالإيواء، النقل، والخدمات الصحية والإدارية، بما يضمن تكفلا متكاملا بالحجاج الجزائريين منذ انطلاق رحلتهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن.