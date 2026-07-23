الحكومة تقف دقيقة صمت على ضحايا الحرائق وتناقش عدة ملفات

الاتصالات والإعلام الرقمي على الطاولة

افتتحت الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، قبل الشروع في دراسة عدة ملفات.

وخلال الاجتماع، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية، ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص لاستعمال تجهيزات خاصة، مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة، حسب بيان نشرته مصالح الوزير الأول.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، والممنوحتين لشركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر (جازي).

وفي مجال الرقمنة وضبط الجودة، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، ترتكز على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة، إلى جانب منصتها الرقمية “GEOLAB”.

كما درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، يهدف إلى حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الأخبار المضللة وترسيخ مصداقية المحتوى المتداول.

واختتم الاجتماع بالاطلاع على مدى تقدم إنجاز العديد من المشاريع في قطاعات العدل، والصحة، والري، والأشغال العمومية، والثقافة.