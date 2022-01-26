الحكومة تمحو آثار “أونساج”!

القروض ليست حكرا على الشباب وإلحاق هيئات الدعم بوزارة المؤسسات

قررت الحكومة عبر 5 مراسيم جديدة صدرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية محو آثار قروض دعم الشباب “أونساج” التي طالتها الكثير من الانتقادات، وأفرزت 70 بالمائة من المشاريع الفاشلة، واستبدالها بإجراءات جديدة يكون فيها المشروع قابلا للتوسعة والتمويل الإضافي، وليس حكرا على فئة الشباب وإنما يتسنى حتى للبالغين 55 سنة الاستفادة منه.

كما تقرر تحويل تسيير جهاز القرض المصغر وحتى الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة إلى مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ويضاف كل ذلك إلى نشاط الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد”.

“كناك” لمساعدة المؤسسات “المتعثّرة” للمحافظة على مناصب الشغل

وبناء على تقرير الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، “يهدف دعم تشغيل الشباب إلى تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها وتنويعها من قبل حاملي المشاريع، كما يهدف إلى التكفل بتسيير الأجهزة العمومية لدعم إحداث النشاطات وتوسيعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها، وتعوّض عبارة الشاب أو الشباب ذوو المشاريع بعبارة “حاملي المشاريع” .

كما ستتولى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه ممثلا في “القرض المصغّر” وتستبدل تسمية الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة وفقا للقرار، ويسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر.

كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدّد القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك”، حيث إن الوزير الأول وبناء على تقرير وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، يقرر أنه وزيادة على المهام المنصوص عليها يساهم الصندوق في التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه، والتكفل بمرافقة البطالين.

ويتكفل الصندوق أيضا بتقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقرّرة بموجب اتفاقية، وتنفّذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته، وبصفة انتقالية يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التكفل بالتمويل ومنح الإعانات والمزايا المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به لفائدة الطلبة والبطالين أصحاب المشاريع البالغين بين 30 و55 سنة الذين استفادوا بصفة فعلية من قرض غير مكافأ.

غير أن التكفل بملفات البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل الممنوحة إياهم من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذين لم يتحصّلوا على تمويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يوكل إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمؤسسات المصغّرة، ويواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان تحصيل كل ديونه عن القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحها للبطالين وأصحاب المشاريع البالغين بين 30 و55 سنة إلى غاية تحصيل ديونه كليا طبقا للتشريع المعمول به.

وأورد العدد الأخير للجريدة الرسمية أيضا تحديد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، وهي أن يتراوح سن المستفيد بين 18 و55 سنة مع إمكانية إحداث أو توسيع النشاط وصيغ التمويل.