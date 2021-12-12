الحكومة تنشر تفاصيل البرنامج التنموي الجديد لولاية خنشلة

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأحد، اجتماعا للحكومة من ولاية خنشلة، يعد الأول من نوعه خارج قصر الحكومة بالجزائر العاصمة.

بيان الحكومة:

تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عقدت الحكومة برئاسة الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، إجتماعها يوم الأحد 12 ديسمبر2021، بمقر ولاية خنشلة قصد وضع خارطة الطريق لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة ولاية خنشلة، الذي تمت المصادقة عليه، خلال إجتماع الوزراء الذي عقد في الثالث أكتوبر 2021.

تأتي خارطة الطريق هذه ضمن مقاربة شاملة تم من خلالها إيلاء الأهمية للـمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى التمكين من أسباب التنمية المستدامة لهذه الولاية، عن طريق توجيه الاستثمارات العمومية إلى المجالات والقطاعات الخالقة للثروة ولمناصب الشغل وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع المؤائمة لطبيعة المنطقة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، الفلاحة والسياحة الحموية.

وضمن هذا الـمنظور، تم تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دينار موزع حسب طبيعة البرنامج كالتالي:

العمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها: 59 مليار دينار.

العمليات التي يتعين رفع التجميد عنها: 52,76 مليار دينار.

إعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن): 1,54 مليار دينار.

وجدير بالإشارة أن تنفيذ البرنامج، سيتم حصريًا بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى السنوات 2021 و 2022 و 2023.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج الـمحدّد الجديد:

1- قطاع الأشغال العمومية:

– إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط الـمحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم.

– دراسة وإنجاز منشآة فنية على الطريق البلدي رقم 07 (واد شعبة المالح).

– إنجاز منشآة فنية على الطريق البلدي رقم 20 (قلوع التراب).

– دراسة وانجاز 05 مشاريع للطرق:

– الطريق الإجتنابي لـمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (20 كم).

– الطريق الإجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (الشطر الثاني).

– الطريق الرابط بين العقلة ولربعاء و بونقار على مسافة 12 كم.

– عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 08 الذي يربط ششار وصيار والـميتة على مسافة 66 كم.

– إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.

2- قطاع النقل:

-إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة و عين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 50 كم.

3- قطاع الـموارد الـمائية:

– إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار.

– إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار.

– تجديد وتوسيع شبكات التزويد بالـماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين.

– دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لـمدينة خنشلة.

– إنجاز سد على مستوى واد الازرق.

– إنجاز وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي لآبار عبر الولاية.

4- قطاع الصناعة:

– دراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2.

– دراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع (04) مناطق نشاط في بلديات: الـمحمل و عين الطويلة ومتوسة وششار.

– دراسة وإنجاز خمس (5) مناطق صغيرة للنشاط MINI-ZAC (10 هكتارات لكل منها)، مخصصّة لاستقبال الشباب حاملي الـمشاريع.

5- قطاع الصحة:

– دراسة لإنجاز عيادة متعددة الخدمات في بلقيطان.

– اقتناء جهاز الأشعة بواسطة الرنين الـمغناطسية IRM لـمستشفى قايس.

– اقتناء (12) سيارة اسعاف على مستوى الولاية.

6- قطاع السياحة والصناعة التقليدية:

– تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين.

– دراسة وإعادة تأهيل الـمحطة البخارية لحمام لكنيف (بلدية باغاي).

– دراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد في بابار.

– دراسة وإنجاز أشغال تهيئة الـمحطة الـمناخية بشيليا.

7- قطاع الفلاحة والغابات:

– الكهربة الفلاحية على مسافة 100 كم.

– إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم.

– تعميم الكهربة بالطاقة الشمسية من خلال توفير الـمجموعات الكهروضوئية.

– دراسة ​​وإنجاز 1000كم ​​من الشبكة ​​الكهربائية ​​للضغط ​​الـمنخفض والـمتوسط.

– تهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة الـمسالك الـموجودة.

– دراسة ومتابعة وانجاز 04 وحدات تخزين بسعة اجمالية قدرها 180.000 قنطار.

– رفع التجميد عن عملية تهيئة (09) مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة (18.000 هكتار).

8- قطاع الثقافة:

– إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس.

– إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بمصارة.

– إنجاز متحف للسجاد في بابار.

10- قطاع الـمجاهدين:

– تهيئة وتوسيع الـمجمع التاريخي والثقافي لخنشلة.

– أشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين.

11- قطاع البيئة:

– أشغال توسيع مركز الردم التقني CET لباغاي.

– دراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي.

– دراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات لقايس.

– القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية.

– دراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات.

– اقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.

12- قطاع الشباب والرياضة:

– إصلاح وتهيئة البنى التحتية للشباب والرياضة.

– إنجاز 30 ملعبًا رياضيًا جواريًا.

13- قطاع الطاقة:

– التوزيع العمومي للغاز الطبيعي (FERDP GAZ).

14- قطاع التجارة:

– دراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة (CSGCL).

15- قطاع السكن:

– منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي.

– تسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية (LPL).

من جهة أخرى، وفي إطار التثمين العاجل للاستثمارات العمومية المنجزة في هذه الولاية، تم تكليف الوزراء الـمكلفين

للإشارة، فقد ووصل الوزير الأول صبيحة الأحد، رفقة الطاقم الحكومي إلى خنشلة من أجل عقد اجتماع الحكومة وهذا عملا بتعليمات رئيس الجمهورية.