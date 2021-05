الحكومة تنشر تفاصيل عملية إعادة فتح الحدود ابتداء من الفاتح جوان

La pandémie n'a rien n'avoir maintenant avec les étrangers, le moment que la covid est apparu l'année dernière en Algérie le rôle des étrangers est minimum. On peut avoir des mutations très agressive de covid qui circule déja en Algérie depuis un an en plus les plupart des étrangers sont conscients et sont vaccinés ou ils peuvent passer le test avant qu'ils partent en voyage.