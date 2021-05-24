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الحكومة تنشر تفاصيل عملية إعادة فتح الحدود ابتداء من الفاتح جوان
الجزائر

الحكومة تنشر تفاصيل عملية إعادة فتح الحدود ابتداء من الفاتح جوان

الشروق أونلاين
  • 35852
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الحكومة تنشر تفاصيل عملية إعادة فتح الحدود ابتداء من الفاتح جوان

كشفت الحكومة الاثنين رسميا عن الإجراءات المتعلقة باعادة فتح الحدود الجوية، ابتداء من الفاتح جوان، مع عدة عواصم دولية وفق بروتوكول صحي وضعته اللجنة العلمية.

بيان الحكومة حول فتح الحدود

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد.19)، والسلطة الصحية، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الترتيبات الـمتعلقة بتنفيذ قرار الفتح الجزئي للحدود الجوية.

وإذ تندرج ضمن هدف الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ـ 19}، والـمدعمّة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة، فإن هذه التدابير ترمي إلى تحديد الكيفيات العملياتية الضرورية لتجسيد قرار إعادة الفتح الجزئي للحدود الجوية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جوان 2021.

وتتمثل هذه التدابير التي ستظل قابلة للتكييف وفق تطور الوضع الوبائي، فيما يلي:

1. فيما يخص عدد الرحلات:

سيتم ضمان ثلاث (03) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية:

– باريس: رحلتان (02)؛
– مرسيليا: رحلة واحدة (01)؛

كما ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة (01) أسبوعية من وإلى كل بلد من البلدان الآتية:

– تركيا (إسطنبول)؛
– إسبانيا (برشلونة)؛
– تونس (تونس العاصمة)؛

2. وفيما يخص الـمطارات في الجزائر: يرخص في مرحلة أولى، لـمطارات الجزائر العاصمة، ووهران وقسنطينة، فقط، باستقبال المسافرين عند الوصول أو المغادرين نحو الوجهات سالفة الذكر.

3. فيما يخص شروط ركوب الـمسافرين الـمتوجهين إلى الجزائر:

– يحب أن يكون الـمسافر حاملاً لنتيجة سلبية لاختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر؛

– حيازة تذكرة سفر صالحة وملئ الاستمارة الصحية بالـمعلومات الـمطلوبة؛

– التسديد الـمسبق للتكاليف الـمتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله إلى التراب الوطني، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس “كوفيد ــ 19″، الـمقرّر من قبل السلطات الصحية.

وجدير بالتوضيح أن تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الحجر الصحي تكون على عاتق الـمسافر حصريا. ويجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة.

4. فيما يخص الشروط الصحية الـمطبقة عند الوصول (بالجزائر):

– تقديم اختبار RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة؛

– يجب أن يخضع الـمسافر لحجر صحي إجباري لـمدة خمسة (5) أيام في إحدى الـمؤسسات الفندقية الـمسخرة لهذا الغرض، مع مراقبة طبية دائمة؛

– تطبيق اختبار الكشف عن فيروس “كوفيد ــ 19″، في نهاية الحجر.

يرفع الحجر في اليوم الخامس عقب اختبار سلبي للكشف عن فيروس “كوفيد ـ 19″، وفي حالة النتيجة الإيجابية، يجدّد الحجر لـمدة خمسة (5) أيام إضافية.

5. فيما يخص ظروف الحجر الصحي: تم بصفة مشتركة، بين قطاعي الداخلية والسياحة والصحة، تحديد قائمة الـمؤسسات الفندقية التي ستتوفر فيها جميع الشروط الـمطلوبة للحجر.

6. فيما يخص كيفيات مغادرة التراب الوطني، يظل الـمسافرون خاضعين فقط للشروط التي تقرّرها سلطات البلدان الـمستقبلة بالنسبة لدخولهم ترابها.

7. في مجال الإعلام والاتصال، يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة بمجرد فتح الحدود الجوية قصد تسهيل التنقلات.

وأخيراً، تكلّف شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالقيام، من خلال موقعها الإلكتروني، بنشر كافة الـمعلومات التكميلية والتوضيحات اللازمة لتنفيذ الترتيبات الـمقرّرة.

رئيس الجمهورية يقرر المجال الجوي والبحري والبري جزئيا

ويوم 16 ماي 2021، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السماح بإعادة فتح الحدود أو  المجال الجوي والبحري والبري جزئيا بدء من تاريخ الفاتح جوان المقبل.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الأحد، أنه تمت الموافقة على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.

بيان مجلس الوزراء الذي أقر فتح الحدود

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 16 ماي 2021، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات، الدفاع الوطني، المالية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، التجارة، الأشغال العمومية والنقل.

بعد الاستماع إلى مداخلة السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض توصيات الاجتماع الذي خصص يوم أمس لدراسة الآليات المناسبة لتنظيم عملية فتح الحدود الجوية والبرية، وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، ابتداء من الفاتح جوان المقبل، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.

تناول المجلس بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.

استعرض المجلس بعد ذلك، مشروع أمر قدمه السيد وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، وبهذا الخصوص، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام تتعلق بـ:

–  استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد؛

– تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.

كما كلف السيد الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.

وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة من أجل:

– تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة؛

–  تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين؛

– ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد السيد رئيس الجمهورية على:

– الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة؛

– استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم “بلاد الهدبة”، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية؛

– منع استيراد الرخام والسراميك- الخزف في شكله النهائي.

– مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.

وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان “الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة”، أمر السيد رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.

كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.

وبخصوص العرض الذي قدمه السيد وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كألية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح السيد رئيس الجمهورية على:

– ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛

– مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛

– ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.

بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل السيد وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد السيد رئيس الجمهورية على:

–  أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛

–  إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

–  كما أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي “طوطال إ.و.ب ألجيري” و”ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ”.

وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.

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التعليقات
25
  • الحق

    افتحوا الحدود المغربية ايضا

    -3
  • WASSIM DZ

    في الجزائر لم نعد نشعر بالخوف من كورونا الحمد لله، لذلك عملية التلقيح بطيئة جدا رغم وفرة اللقاحات، اللهم استرنا فوق الارض ويم العرض.

    2
  • algerian

    تم تنظيم رحلات عودة الجزائريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج لبضعة أسابيع ، قبل توقفهم التام ، كجزء من نظام مكافحة فيروس كورونا. أعيد أكثر من 100 ألف جزائري إلى الوطن ، لكن العديد منهم بمن فيهم طلاب المنح الدراسية والعمال لم يتمكنوا من العودة إلى الخارج. 100 ألف جزائري في عام الوباء لماذا لا تذكرون هذا العدد لماذا تزرعون اليأس في نفوس ضعاف العقول

    -8
  • DZ Sammy

    تم تنظيم رحلات عودة الجزائريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج لبضعة أسابيع ، قبل توقفهم التام ، كجزء من نظام مكافحة فيروس كورونا. أعيد أكثر من 100 ألف جزائري إلى الوطن ، لكن العديد منهم بمن فيهم طلاب المنح الدراسية والعمال لم يتمكنوا من العودة إلى الخارج. 100 ألف جزائري عادوا الى الجزائر مكرمين معززين في عام الوباء لماذا لا تذكرون هذا العدد لماذا تزرعون اليأس في الناس يا أصحاب النفوس المريضة و العياشة الحاقدة.

    -3
  • علي عبد الله الجزائري

    رغم ذلك يجب ان تبقى نفس الاجراءات المتخذة منذ حوال عام حماية للامن العام من احتمال انتشار الفيروس مع فتح الحدود بفضل الاجراءات وعلى عكس دول مجاورة مثل تونس والمغرب ودول الخليج وحتى اوروبا التي عادت للغلق بالجزائر كان الاجواء جد متميزة خاصة رمضان والعيد والاولوية دوما لمواطني الداخل

    -8
  • جمال

    نحن الجالية في المهجر تقريب كلنا أخذنا اللقاحات ضد كورونا ماذا فعلت حكومة بلدنا الام لتقديم اللقاحات إلى الشعب عندما تضعون الشروط و الخوف منا لدخول الوطن لعدم انتشار الوباء لماذا تتركون الأجانب من الهنود و الصينيين و وووو و لا تقدمون الفحص على الكورونا .من الذي لا يعمل عمل و هل المغترب ام الحكومة .حسبي الله ونعم الوكيل في الذي يعذب الشعب

    12
  • جمال

    اوف انتهى الكوشمار الذي عانى منه الجزائريون في الداخل والخارج بسبب ظلم الدولة فكيف يحرم الشعب من حق التنقل إلى الخارج بسبب الجائحة علما ان هذه الأخيرة لا يعرف العالم كله وقت القضاء عليها .

    4
  • عريف

    – مراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا. لكي ينجح مسعى الوزير في ذلك يجب عليه اولا تطهير الوكالة من السوسة التي تنخرها من الداخل والتي هي اللجنة المديرة باعضائها الأربعة الذين عاثوا فيها فسادا باذلال اطاراتها وتنحية بعضهم سن قوانين ستآدي إلى تمييعها

    6
  • HASSEN

    الى المخزني المسمى ملاحظ أولا لا تقارن الجزائر بمملكة المخزن. وعندما تتحدث عن الجزائر يجب ان تتوضأ.

    0
  • Imazighen

    لماذا هذا التعسار خذوا المثال من العالم، فيه ضرورات تبيح المحضورات، لستم لا مكلفين ولا مشرفين...

    2
  • معلق حر

    كنت أقرأ منذ قليل مقال: "420 مليون دولار خسائر “الجوية الجزائرية” بسبب غلق الحدود" لم أجد ما أعلق عليه في ذلك المقال، هناك لوم و عدم بصيرة. المهم العمل للأمام، قطاع النقل لا يعتد أن يسير بطريقة عادية، هو بحاجة لديناميكية كبيرة.

    3
  • واحد

    ندعو اخواننا في المهجر بالتحلي بروح المسؤولية واتخاذ كل الإجراءات لتفادي نقل العدوى إلى الجزائر فهم يعرفون أكثر منا أن السلطات ليست لا قادرة على تطبيق البروتوكول و لا الاعتناء بالمرضى، فمن جاء واشتد عليه المرض هنا سيتذكر لماذا هاجر

    -2
  • علي

    ‏كيف تفتح الحدود معظم الجزائريين لم اخذ التلقيح

    4
  • سطايفي.

    الغيرة الشعب. والحكومة. من مهاجرين. الحمد لله. أعطانا. الله. وكان فضل الله. علينا. كبير. .... والحسود. لايسود ... غلق الحدود. هو. حالة. فشل. الذريع. للحكومة. و فشل المنظومة. الصحية. ويبقى. مهاجر. رأسه. في السماء.

    6
  • Zinadine

    يا يزيد المروكي روح ألتى بمستعمرة العبيد اللي يسموها المروك!

    -3
  • لزهر

    من المستحسن إستحداث جهاز لأمن الغذائي على جناح السرعة لأن المواطن يشتكي من غلاء المعيشة و البحث عن الأموال المنهوبة لأسترجاعها يتطلب 20 سنة أخرى. نحن في سباق ضد الساعة و مسألة حياة أو موت و لا يمكننا تظييع الوقت مرة أخرى. هذا الجهاز لا بد أن يتصدره خبراء في الزراعة الشمسية و يقوم بالتنسيق مع الخبراء في الأنتقال الطاقوي للعمل جنباً إلى جنب ثم تليه الإدارة والدرك و الشرطة لخلق جهاز بأتم معنى الكلمة للتحكم في الأسعار و معرفة أين تذهب السلع أو أين تخزن بالتدقيق. و التحكم في التوزيع العقلاني لمياه الشرب و الأحتباس الحراري الذي يداهمنا و الرمل التي بدأت يصل إلى الشمال. نريد تطور و أرقام وليس مجرد كلمات و ووعود.

    4
  • حمدان

    البيان بحاجه لتوضيح هل 5 رحلات هي مجموع الرحلات القادمه من و الى الخارج ؟ في هذه الحاله لا يسمى هذا فتح حدود بل ما زالت مغلقه لان العدد نقطه في بحر من ينتظر السفر من و الى الجزائر

    10
  • عمر

    نتمنى فقط أن لا تكون الإجراءات التنظيمية فيها "حقرة" وإهانة للمواطنين الوافدين إلى أرضهم وأن لا تخدم لوبيات مصانع الأدوية المرتبطة بالمصالح الأجنبية

    9
  • مغترب

    سبحان الله هم الغربة وزيد تشوف تعليق ناس متخلفة. الناس اللي تعتبر ناس الخارج هم أقل جزائرية من الناس اللي قعدت فالبلاد نقوللهم ماجيناش من الفضاء زدنا وكبرنا في الجزائر وهجرنا الظروف القاهرة اللي عشناها في بلادنا باش نغيروها ماقعدناش نستناو فالسوسيال والمعريفة وووو حنا قدمنا للبلاد أكثر مما اعطتنا. تحويلات المهاجرين هو الدخل الوحيد للدولة خارج الريع. واللي خايف من الفيروس يجيك من برا نقوله هل انت مطبق للبروتوكول؟ اروح للخارج وشوف معنى تطبيق البروتوكول. الاحتياط من الداخل اولى من الخارج واخر كلمة للمسؤولين بلدان راهي تستقبل في السياح بالملايين لانهم تمكنوا من احتواء الازمة من الداخل ماتحرموناش من اهلنا بفشلكم

    12
  • حرمت. علينا عيد فطر و تزيدو الأضحى

    فتح الحدود 5رحلات فقط يوميا ????? تمسخرو بينا خلوه مغلوف و خلاص خمسة رحلات قليلة جدااا حنا ماتصحلناش لي تصحلهم صحاب المعارف برك نوكلو عليكم ربي هذا مكان

    10
  • رضوان 16

    علاش خمس رحلات برك؟ يعني خمس رحلات من كل مطار او خمس رحلات اجمالا؟ وزيد خمس رحلات من اي دولة؟ كاين اكتر من 200 دولة في العالم. يعني راح يبقى نفس المشكل. مادام الاجرءات قاسية ومشددة علاش مانخلوش الشعب يجي بدون تقييد عدد الرحلات. خمس رحلات يوميا او 20 رحلة هي نفس الشي.

    8
  • Mohamed

    La pandémie n'a rien n'avoir maintenant avec les étrangers, le moment que la covid est apparu l'année dernière en Algérie le rôle des étrangers est minimum. On peut avoir des mutations très agressive de covid qui circule déja en Algérie depuis un an en plus les plupart des étrangers sont conscients et sont vaccinés ou ils peuvent passer le test avant qu'ils partent en voyage.

    6
  • صالح

    الى المعلق يزيد انت اناني الله يهديك لا يأمن احدكم حتى يحب لاخاه ما يحب لنفسه

    7
  • يزيد

    مزال الوباء متكونش قررات عشوائية ندرو بها حياتنا

    -94
  • ملاحظ

    شعبكم بالخارج يعتبرون مواطنون من درجة الثانية واقل ما اقول ان معاملة الدولة نحوهم لا ترتقي لمهاجرين غير شرعيين، عانوا من التمييز والحقرة والاهانات واللاانسانية منذ بداية غلق الحدود بسبب جاٸحة كورونا، وعدة عاٸلات حرموا من حضور جنازة حتی من يحضرون مع نقل الموتی مقربيهم۔۔۔كل هذا بسبب قرارات قاسية و قيود المفرطة التي تشبه تلك متبعة في كوريا الشمالية وكوبا۔۔شعب جزاٸري بالخارج هم ايضا جزاٸريون ولا يستحقون معاملتهم كلاجٸون لهذا فتح الحدود هو اقل شيٸ ايجابي ستتخذوه۔۔في وجه جاليتكم المحرومة۔۔۔مقارنة بالمغرب وتونس

    90

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