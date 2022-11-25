الحكومة ستدرس قريبا ملف منح المساعدات المالية للأندية

وزير الشباب والرياضة.. عبد الرزاق سبقاق:

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ستدرس قريبا مقاربة جديدة تخص مسألة منح المساعدات المالية للأندية الرياضية، داعيا إلى ضرورة تحلي الأسرة الرياضية بالوعي وتغيير الذهنيات في هذا المجال.

وقال الوزير في رده على سؤال أحد النواب، حول العجز المالي والديون التي تعاني منها كرة القدم المحلية، ما تسبب – حسبه- في هجرة الكثير من اللاعبين “المتميزين” أنه:”لا يمكن للدولة الاستمرار في منح الإعانات المالية للأندية الرياضية عامة وكرة القدم خاصة. هناك ملف ستدرسه الحكومة قريبا للنظر في مقاربة أخرى تخص هذه المسألة (..) يتوجب هندسة وعي الأسرة الرياضية وتغيير الذهنيات في هذا المجال”. وأضاف الوزير”المنطق يقول أن أندية كرة القدم هي “أندية تجارية”.. الأموال الممنوحة، توجه لتطوير مستوى الفئات الشابة وأندية الهواة”، مشيرا إلى أن “هناك نصا تنظيميا يجري تحضيره من أجل خلق علاقة بين الأندية المُكونة والأندية التي توجه إليها الكفاءات المتكونة (الانتقال من ناد إلى آخر)، والاستفادة تكون وفق عقد مبرم بين الطرفين”. ودعا سبقاق إلى”ترشيد النفقات وانتهاج الحكامة في التسيير (..) ينبغي على مسؤول الاتحادية أو النادي أن يكون ذا مستوى تعليمي ويمتلك أبجديات التسيير الراشد وهذا ما حرصنا على تأكيده في النصوص القانونية التي صدرت مؤخرا عن القطاع”.