الحكومة في حالة تأهّب قصوى لتفادي سيناريو الحرائق

تعليمات صارمة ولجان عملياتية بالبلديات

أماطت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اللثام عن خطة استعجالية لمجابهة مشكل الحرائق الذي بات يهدد الجزائر مع بداية كل موسم صيف، معلنة عن جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها إبعاد البلاد عن “منطقة الخطر”، وهو ما أكده عبد الحفيظ هني، المسؤول الأول عن القطاع، في مراسلة كتابية بتاريخ 13 جويلية الجاري موجهة إلى المجلس الشعبي الوطني، ردا على استفسار حول الإجراءات المتخذة للحد من الحرائق.

وزير الفلاحة: باشرنا إجراءات استباقية لمنع أيّ طوارئ

وأوضح الوزير، أن حالة التأهب القصوى انطلقت رسميا مع تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات يوم 10 ماي 2022، تلتها عدة تدابير تصب في نفس الإطار على غرار تنصيب 40 لجنة عملياتية بالولايات المصنفة ضمن الخانة الحمراء لتنسيق العمليات وتعبئة التدخل على مستوى كل ولاية، مع المسارعة في إنشاء 468 لجنة عملياتية بالدوائر لتنسيق عمليات مكافحة الحرائق على مستوى هذه المقاطعات بعد ما كانت محصورة ضمن الأقاليم الغابية فقط .

وحسب ما جاء في رد الوزير، فإن مصالح وزارة الفلاحة سارعت لتشكيل 1333 لجنة عملياتية للبلديات، لاسيما بعد ما أظهرت التقارير التي أجريت خلال السنوات الماضية الدور الكبير الذي لعبته هذه الأخيرة في تنسيق أعمال الوقاية على المستوى المحلي من خلال حشد الوسائل اللازمة ودعمها بما يقارب 2353 لجنة عملياتية من لجان السكان المحليين التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في الوقاية من الحرائق الغابات والتوعية والتنبيه، والتدخل الأول في حالة اندلاع النار، لاسيما في المناطق القريبة من السكان والممتلكات التي تتكون في غالبيتها من جمعيات الصيادين .

وفي الجانب اللوجستيكي، تم اقتناء ما يقارب 15 شاحنة صهريج تحمل 3 آلاف لتر من الماء والمواد المساهمة في إخماد النيران، إضافة إلى 80 صهريجا خفيفا لمكافحة حرائق الغابات و3 آلاف مضخة ظهرية فيها 300 وحدة سلمت في إطار التعاون المشترك .

وحسب الوزير، فقد شرعت مصالحه في أشغال استباقية بغرض الوقاية من الحرائق من خلال توجيه تعليمات صارمة لمباشرة عملية التطهير، وصيانة أبراج المراقبة، وإنشاء وتهيئة نقاط المياه، إضافة إلى دعوة القطاعات المعنية بالطرقات والمسالك الغابية إلى مباشرة عملية صيانة يضاف لها فتح وتهيئة عوازل حرائق الغابات، مع التأكيد على ضرورة أن تقوم مصالح سونلغاز بعملها فيما يخص صيانة الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي التي تتسبب في الكثير من الأحيان في الحرائق وتساهم في انتشارها.

بالمقابل، أعلنت وزارة الفلاحة عن اعتماد نهج جديد للإنذار المبكر يهدف إلى الإبلاغ والتحكم في نشوب الحرائق، والتأكيد في نفس الوقت على ضرورة التدخل السريع لمصالح حماية الغابات بالتنسيق مع عناصر الحماية المدنية للحد من انتشار النار.

كما ذكرت وزارة الفلاحة بالإجراءات الاستباقية التي تم اعتمادها السنة الماضية لمواجهة الحرائق وذلك بالتنسيق مع كافة المصالح المعنية على غرار إنشاء دوريات مراقبة على مدار 24 ساعة، مشكلة من مصالح المديرية العامة للغابات والحماية المدنية والمصالح الأمنية.

للإشارة فقد سبق للجزائر وأن عاشت الصائفة الماضية سلسلة حرائق تسببت في خسائر بشرية ومادية وحيوانية فضلا عن تأثر المساحات نتيجة النيران التي استمرت لأسابيع.