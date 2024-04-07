الحلقة الخامسة والعشرون: الإفراد والتثنية والجمع (4)

قراءات مع الدكتور فاضل السامرّائي

ومن ذلك استعمال (بني) و(أبناء)، فهو يستعمل مرة (بني) ومرة (أبناء)، وذلك نحو قوله -تعالى- في سورة النور: ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)).

وقوله في الأحزاب: ((لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا)). وههنا سؤالان:

الأول: لمَ قال في آية النور: (أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن). وقال: (أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن)؛ فاستعمل مرة (بني) ومرة (أبناء)؟

والسؤال الثاني: لمَ قال في آية الأحزاب: (ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن) ولم يقل: (أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن) كما قال في سورة النور؟