الحلقة (28): الغلوّ في الفهم تكفير

مقدّمة حركة القرآن المجيد في النّفس والمجتمع والتّاريخ

غالى الخوارج في فهم كلام الله فسحبوا أحكام الله في المشركين على الموحّدين إذا أخطأوا، فنشأت بدعة تكفير الموحدّ إذا ارتكب كبيرة!! وقالوا بخلوده في النّار. وربط الحَروريّة معنى “الحُكم لله” بعدم جواز التّحكيم البشري في أيّ مسألة شرعيّة، وأخلطوا بين الحُكم والتّحكيم، مع أنّ التّحكيم وارد في القـرآن الكريم بين الزّوجين حال النّشوز أو الإعنات، ووارد أيضا نصوصا صريحة في مسائل كثيرة من شؤون العبادة ومن تدابير العيش، وفي صيد البرّ للمحرم: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (المائدة: 95)، لكنّهم تعمّدوا الخلط بين الحُكم بما أنزل الله والتّحكيم الذي هو إجراء فنّي (تقني) خاضع لشروط خارجيّة مستندة إلى مفهوم النّصّ تبحث في سبل الخروج من حالة إعسار إلى حالة يسار أو من حالة ضيْق إلى سعة وما هو أيسر منها. وهو باب واسع في فقه المعاملات وفي أصول السيّاسة الشّرعيّة أرادت بعض الفرق سدّه بذريعة حصْر الحكم في ما أنزل الله نصّا وغفلوا عن أنّ التّحكيم حكْمٌ بما أنزل الله: فالصّلح بين الزّوجين مثلا حكم بما أنزل الله بنصّ مُحكَم ولكنْ بتحكيم بشريّ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (النّساء: 35). ومثله التّحكيم في حرمة صيد البرّ للمُحْرِم؛ فهو حكْم بما أنزل في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (المائدة: 95).

ذهب أهل العلم إلى استنباط مشروعيّة الضّمان قيّاسا على قوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (يوسف: 72)، واستندوا على قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (النّساء: 105)، لإجازة القيّاس الواسع بما يفتح الله به على المجتهد. وبقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ﴾ (الكهف: 19)، دليلا على مشروعيّة الوكالة أو التّوكيل. واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (الأعراف: 142)، على جواز الاستخلاف والتّفويض … الخ. وكلّها داخلة في الحكم بما أنزل الله.

وفي المقابل، ذهب غلاة الباطنيّة وإخوان الصّفا وغلاة الخوارج والرّافضة وغيرهم من المتنطّعين المنبتّين إلى أقصى حدود الغلوّ والتّطرّف والشّطط، فحمّلوا ألفاظ القـرآن الكريم ما لا تتحمّله أساليب اللّغة التي نزل بها، فلفظ “فرعون” مثلا، عندهم هو قلب الانسان في قوله تعالى: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (طه: 43)، ولا يدخل أحدٌ الجنّة حتّى يعبر جميع الآراء الفاسدة ويجتاز الضّلالات والحماقات التي اقترفتها يداه أيام صباه وشبابه، وهو تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (مريم: 71). كما ذهب غلاة الشّيعة بعيدا فأوّلوا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (البقرة: 67)، فقالوا: هي عائشة!! وأوّلوا قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ﴾ (الرّحمن: 19)، فقالوا: هما عليّ وفاطمة!! رضي الله عنهما. وأوّلوا قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (الرّحمن: 22)، فقالوا: هما الحسن والحسين -رضي الله عنهما- وكلُّها تأويلات باطلة كاذبة خاطئة ظالمة ضالّة مضلّة متجاوزة للفهم الذي تسمح به أساليب اللّغة العربيّة، إذْ لا قرينة تجمعها ولا وجه للشّبه بين المنطوق والمفهوم، وليس لهؤلاء المتأوّلة -بهذا التّنطّع- من حجّة ولا سند سوى قولهم بالظّاهر والباطن ومكاشفة القلوب والذّوق والإشارة والفهم المحمول على ما لا يجوز تأويله. وكلّه قول بالرّأي مردود على أصحابه ما لم يقيموا على أقوالهم دليلا يُستأنس له.