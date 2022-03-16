الحلقة (31): الإعجاز النّفسي

مقدّمة حركة القرآن المجيد في النّفس والمجتمع والتّاريخ

المتذوّق لجمال لغة القــرآن المجيد يصاب بحالة من الانبهار الحابس للأنفاس لكثرة توالي ما أسمح لنفسي بتسميّته “الإعجاز النّفسي” أو تعاشق الألفاظ لإحداث الإدهاش الرّوحي والفزّ الفكري والإبهار الأدبي بأسلوب خالب للألباب.

وهي الظّاهرة التي أوحت إلى علماء اللّغة وفقهاء الألسُنيّة التّقعيد لها بعلوم المعاني والبيان والبديع، بعد تقعيد نحوها وصرْفها وإملائها ورسمها وإعرابها. ليكون كتاب الله نفسه شاهدًا على استحالة الإتيان بمثله: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (الإسراء: 88).

وليظلّ تلازم ثنائيّة مستويات الخطاب بين الوحي وكلام البشر، لطفا من ألطاف الله بعباده، ييسّر به فهم كلامه لمن يتدبّره: بلاغًا ودينًا ولغة ودعوة وبلاغة وإبهارًا وإدهاشا وتكاملا وتفاضلا على سائر الكلام في كلّ ما اجتهدت البشريّة في تدوينه. وهو ما يجعل جميع محاولات اختراق النصّ القرآني ضربًا من المستحيل لاستحالة توظيف الأحرف والكلمات في صياغة المعاني الضّخمة المحيطة بما هو خارج المدركات الحسيّة لقدرات الإنسان، مهما حاول استخدام الأساليب القرآنيّة في التّعبير عن عالمه المتحرّك في مسميات الإيجاز والطيّ، والقبض والبسط، والإجلاء والومض، والقرينة والبرهان، والمعنى واللّفظ، والتّعريف والتّنكير، والإشارة والعبارة، والوصل والفصل، والإطلاق والتّقييد، والتّقديم والتّأخير، والإنشاء والخبر، والأمر والنّهي، والإظهار والإضمار، والاستدارة والالتفات، والعطف والتّوشيع، واللّف والنّشر.. بالإضافة إلى ضرب الأمثال والتّشبيه والمجاز والتّورية وبراعة الاستهلال وبسْط المتن وحسْن التّخلص: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (النّساء: 87).

لا يوجد ولم يوجد -ولن يوجد- كتاب فوق وجه الأرض يقول لجميع خصومه: ﴿قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (النّمل: 64)، وينتظرهم خمسة عشر قرنا ثم يمدّ لهم من الآجال مدّا.